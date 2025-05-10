Угорщина затримала українця за 'шпигунство': МЗС України вимагає припинити істерію

МЗС України назвало дії Будапешта "полюванням на відьом" і закликало припинити антиукраїнську істерію.

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МЗС прокоментувало затримання ексдипломата в Угорщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Угорщина затримала колишнього українця Сергія Александрова

Ексдипломата депортували, оскільки він нібито становив загрозу для країни

МЗС України назвало дії Будапешта "полюванням на відьом"

Увечері п’ятниці, 9 травня, угорські силовики затримали в центрі Будапешта громадянина України, якого звинуватили у шпигунстві. Затриманим виявився колишній український дипломат Сергій Александров, котрий після завершення дипломатичної кар’єри відкрив у столиці Угорщини власний бізнес. Про це повідомило угорське видання Telex, а також український журналіст Віталій Глагола.

За даними Глаголи, раніше Александров обіймав посаду першого секретаря посольства України в Угорщині. Після завершення служби він залишився в країні, де розпочав підприємницьку діяльність. Він є власником щонайменше двох ресторанів у Будапешті. Його дружина також має частку в цьому бізнесі.

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Угорська влада заявила, що міграційна служба ухвалила рішення про депортацію Александрова через "шпигунську діяльність під дипломатичним прикриттям". Влада також підкреслила, що його діяльність нібито становила "серйозну загрозу для суверенітету країни", і саме тому депортацію провели тієї ж ночі після затримання.

"Той факт, що уряд розмістив відео на своїй сторінці у соціальних мережах, є чітким сигналом Києву. Так само як і той факт, що чоловіка було затримано у ході ефектної операції, і, як видно на кадрах, спецназівці поставили його на коліна та одягли на нього кайданки. Це спричинило погіршення угорсько-українських відносин, а також загострення шпигунської війни між двома країнами", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео затримання українця в Будапешті:

Затримання українця в Угорщині / Фото: скріншот

Реакція України

МЗС України відреагувало на затримання українського ексдипломата в Будапешті. Речник МЗС Георгій Тихий закликав угорську владу припинити "антиукраїнську істерію".

"Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії", - написав Тихий у соціальній мережі X.

Відносини України та Угорщини - новини за темою

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про вислання з країни двох співробітників українського посольства, звинувативши їх у шпигунстві під дипломатичним прикриттям. Він також звинуватив Україну в антиугорській кампанії та дезінформації.

Раніше СБУ викрила агентурну мережу угорської військової розвідки в Україні. Сіярто на це відповів, що Угорщина не отримувала жодних повідомлень від Києва про викриття мережі угорських шпигунів.

Як повідомляв Главред, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан стверджував, що Угорщина могла б зберегти добрі відносини з Росією, якби не тиск з боку Брюсселя. Саме через вимоги Євросоюзу, за словами політика, йому доводиться офіційно називати Росію агресором.

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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