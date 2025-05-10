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Угорщина затримала українця за "шпигунство": МЗС України вимагає припинити істерію

Руслана Заклінська
10 травня 2025, 22:23
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МЗС України назвало дії Будапешта "полюванням на відьом" і закликало припинити антиукраїнську істерію.
Угорщина затримала українця за 'шпигунство': МЗС України вимагає припинити істерію
МЗС прокоментувало затримання ексдипломата в Угорщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Угорщина затримала колишнього українця Сергія Александрова
  • Ексдипломата депортували, оскільки він нібито становив загрозу для країни
  • МЗС України назвало дії Будапешта "полюванням на відьом"

Увечері п’ятниці, 9 травня, угорські силовики затримали в центрі Будапешта громадянина України, якого звинуватили у шпигунстві. Затриманим виявився колишній український дипломат Сергій Александров, котрий після завершення дипломатичної кар’єри відкрив у столиці Угорщини власний бізнес. Про це повідомило угорське видання Telex, а також український журналіст Віталій Глагола.

За даними Глаголи, раніше Александров обіймав посаду першого секретаря посольства України в Угорщині. Після завершення служби він залишився в країні, де розпочав підприємницьку діяльність. Він є власником щонайменше двох ресторанів у Будапешті. Його дружина також має частку в цьому бізнесі.

відео дня

Угорська влада заявила, що міграційна служба ухвалила рішення про депортацію Александрова через "шпигунську діяльність під дипломатичним прикриттям". Влада також підкреслила, що його діяльність нібито становила "серйозну загрозу для суверенітету країни", і саме тому депортацію провели тієї ж ночі після затримання.

"Той факт, що уряд розмістив відео на своїй сторінці у соціальних мережах, є чітким сигналом Києву. Так само як і той факт, що чоловіка було затримано у ході ефектної операції, і, як видно на кадрах, спецназівці поставили його на коліна та одягли на нього кайданки. Це спричинило погіршення угорсько-українських відносин, а також загострення шпигунської війни між двома країнами", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео затримання українця в Будапешті:

Угорщина затримала українця за 'шпигунство': МЗС України вимагає припинити істерію
Затримання українця в Угорщині / Фото: скріншот

Реакція України

МЗС України відреагувало на затримання українського ексдипломата в Будапешті. Речник МЗС Георгій Тихий закликав угорську владу припинити "антиукраїнську істерію".

"Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії", - написав Тихий у соціальній мережі X.

Відносини України та Угорщини - новини за темою

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про вислання з країни двох співробітників українського посольства, звинувативши їх у шпигунстві під дипломатичним прикриттям. Він також звинуватив Україну в антиугорській кампанії та дезінформації.

Раніше СБУ викрила агентурну мережу угорської військової розвідки в Україні. Сіярто на це відповів, що Угорщина не отримувала жодних повідомлень від Києва про викриття мережі угорських шпигунів.

Як повідомляв Главред, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан стверджував, що Угорщина могла б зберегти добрі відносини з Росією, якби не тиск з боку Брюсселя. Саме через вимоги Євросоюзу, за словами політика, йому доводиться офіційно називати Росію агресором.

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Хто такий Георгій Тихий?

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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