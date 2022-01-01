В Україні вступив у дію Закон про тероборону: у чому суть

Тероборона України / facebook.com/UkrainianLandForces

В Україні з 1 січня 2022 року набув чинності Закон Про основи національного спротиву. Раніше його прийняв парламент і підписав президент Володимир Зеленський.

Як відомо, глава держави підписав закон влітку 2021 року.

Верховна Рада прийняла його 16 липня 2021 року в другому читанні і в цілому і 29 липня Закон підписав Володимир Зеленський.

Закон регулює розвиток територіальної оборони в Україні, організацію національного опору та відповідну підготовку громадян.

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У ньому визначено правові та організаційні засади національного опору, завдання та повноваження сил безпеки і сил оборони щодо національного опору.

Військовий облік для жінок в Україні

Наказ Міністерства оборони №313, згідно з яким жінки повинні перебувати на військовому обліку, набув чинності 17 грудня. У документі йдеться про те, що жінки у віці від 18 до 60 років, придатні для військової служби за станом здоров'я, повинні будуть ставати на військовий облік. Нововведення стосується працівниць 35 сфер діяльності-від громадського харчування до банківської справи.

Компанії-роботодавці перевірятимуть наявність у жінок документів про перебування на військовому обліку. За прийом незареєстрованої у військкоматі працівниці передбачений штраф на суму від 5100 до 8500 гривень.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у зв'язку з нововведеннями ніяких змін у житті жінок не буде. За його словами, їх не будуть закликати або мобілізувати. Мета такого рішення-дізнатися, які спеціалістки є в державі, які, в крайньому випадку, можуть приєднатися до оборонних заходів.

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