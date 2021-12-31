УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Тисяча Зеленського": українців попередили про блокування платежів і назвали причину

31 грудня 2021, 13:54

В Україні можуть блокувати платежі за програмою єПідтримка у разі порушення умов програми.

Гривня
/ УНІАН

Платежі за програмою єПідтримка, які доступні кожному українцю, який отримав дві вакцини від COVID-19, можуть бути заблоковані.

Кабінет міністрів уповноважив Міністерство цифрової трансформації України блокувати платежі за програмою єПідтримка у разі порушення умов програми, йдеться в постанові Кабміну.

"У разі отримання інформації, в тому числі від правоохоронних органів, про порушення суб'єктом господарювання умов, визначених цим порядком, Мінцифри блокує участь у програмі єПідтримка таких суб'єктів господарювання", – сказано в офіційному документі.

Як відомо, згідно з прийнятими змінами до держбюджету-2021, кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати 1 тис.грн на спорт, подорожі та відвідування культурних установ. Пізніше до цього списку були додані ще книги.

Що таке програма єПідтримка

19 грудня офіційно стартувала програма епідтримка в додатку Дія.

Реклама

Програма передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.

Першими почали виплачувати гроші Монобанк, Альфа-банк і А-банк.

читайте також"Малолітки виявилися розумнішими": у Мережі пояснили, що не так з ковідною тисячею

"Тисяча Зеленського": що потрібно знати

Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.

На даний момент до програми підключилися:

  • Monobank;
  • Альфа-Банк;
  • А-Банк;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк.

На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.

Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.

читайте такожДержбанки почали платити "тисячу Зеленського": де українці отримають ковідні гроші

Тисяча за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID-19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

читайте такожПриватБанк почав виплачувати "тисячу Зеленського": як отримати гроші

Читайте ще:

viber
вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «"Тисяча Зеленського": українців попередили про блокування платежів і назвали причину». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Слов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастяСлов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастя Список заборонених страв на Новий рік 2022: що не можна готувати і які страви повинні стояти на століСписок заборонених страв на Новий рік 2022: що не можна готувати і які страви повинні стояти на столі Астрологічний прогноз на січень-2022: як складуться робота, поїздки, любовні та грошові справиАстрологічний прогноз на січень-2022: як складуться робота, поїздки, любовні та грошові справи Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дніПравославний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні Шукали два дні, а вона була неподалік: у Херсоні знайшли мертвою зниклу під час корпоративу жінкуШукали два дні, а вона була неподалік: у Херсоні знайшли мертвою зниклу під час корпоративу жінку
15:01

Банк Іспанії "привітав" британців з Різдвом: на їхні рахунки випадково зарахували 130 млн фунтів

14:52

Зашквар з відвертою сукнею: супутниця Грабарука відповіла хейтерамВідео

14:36

У "Слузі народу" говорять про можливе перейменування – речниця партії такі плани заперечує

14:35

Хліб рекордно подорожчає: українці дізналися, як новий урожай вплине на ціниВідео

14:32

Новий рік 2022 вже настав: хто першим зустрів рік ТиграВідео

Реклама
14:06

"Це було щемливе почуття": Вакарчук розповів про повернення на Голос країни та новорічні планиВідео

14:02

З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання

14:02

Неймовірно смачна кутя на Різдво 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторнимВідео

13:54

"Тисяча Зеленського": українців попередили про блокування платежів і назвали причинуВідео

13:53

"Святкуйте, ми прикриємо!" Воїни ЗСУ, які захищають Україну на Донбасі, привітали зі святами

13:12

Дружина Дмитра Комарова зробила йому несподіваний, але жаданий новорічний сюрприз

13:08

В РФ відповіли, чи може війна на Донбасі завершитися найближчим часом

13:00

Що змінюється з 1 січня в Україні: підвищення мінімалки та пенсії, касові апарати для ФОП

13:00

Гороскоп на завтра, 1 січня 2022: Тільцям - любовний трикутник, Дівам - знаки долі, Козерогам - удачаВідео

12:57

"Хома-плут і тріумф Олі": рецензія на сімейну комедію "зірки з обміну"Відео

12:56

Від авто до домашніх тварин: що українці хочуть отримати на Новий рік - опитування

12:44

Від аномального тепла до потужного морозу: погода в січні влаштує сюрприз українцямВідео

12:27

Ольга Сумська показала, як і з ким відзначала Новий рік 25 років тому

12:21

Під Києвом через ожеледицю розбилися десятки автомобілівВідео

12:19

Саакашвілі розповів про позашлюбну доньку: з'явилося фото дитини та ім'я матеріВідео

Реклама
12:04

Прикмети на 1 січня: що не можна робити в перший день Нового року 2022 і як не потрапити в бідуВідео

11:52

Зеленський звернеться до українців: коли та де дивитися новорічний виступ

11:42

Яким буде новорічний Вечірній Квартал: музичні сюрпризи, стриптиз і костюм ялинки

11:23

Україну може накрити хвиля Омікрону в лютому 2022 року – РНБОВідео

11:12

Гуляти варто обережно: у Києві помітили вовка та лисицюВідео

11:12

Соціальні протести та зростання тарифів: які виклики чекають на владу у 2022 роціПогляд

11:00

Російсько-українська безнадія: чому Київ і Москва не домовляться в 2022 році

10:57

Ціни рекордно злетіли: в Україні різко подорожчали огірки та помідориВідео

10:57

Новоспечений батько Роман Сасанчин розповів, як себе почувають дружина і дитина після пологівВідео

10:47

Місячний гороскоп на тиждень 3-9 січня: Овнам - здійснення бажань, Скорпіонам - гроші, Водоліям - казковий сюрпризВідео

10:41

Javelin і потужні гаубиці: Естонія озброїть Україну для захисту від агресії РФВідео

10:34

У Мелітополі підліток послизнувся і наштрикнувся на паркан через ожеледьФотоВідео

10:25

Новий рік 2022: все найважливіше - від рецептів до привітань

10:20

Найсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірнимВідео

10:12

Атака з повітря або повномасштабне вторгнення: у США описали сценарії агресії РФ проти УкраїниВідео

10:12

Юрій Горбунов показав рідкісні кадри Осадчої з її старшим сином від першого шлюбу

09:36

У Байдена заговорили про нову допомогу Україні для захисту від РФ і назвали умовуВідео

09:27

Чому не потрібно викидати рідину від консервованого горошку та як її використовуватиВідео

09:21

Росія збирається побудувати новий військовий полігон в окупованому Криму

09:07

Гороскоп на січень 2022: на Стрільця впадуть із неба гроші, а на Рака чекають удари доліВідео

Реклама
08:44

Мати з сином загинули в Словаччині: деталі страшної ДТП із заробітчанами

08:39

Найвдаліші новорічні зачіски 2022 за знаками зодіакуФото

08:29

Як працюватиме транспорт у Києві на Новий рік 2022 - метро, автобуси, фунікулер

08:28

Всього один секретний інгредієнт зробить салат Олів'є найсмачнішимВідео

08:25

З наступаючим Новим роком 2022 - картинки і привітання в прозі і віршах

08:11

Ракети, танки та САУ: РФ нарощує війська на кордоні з УкраїноюВідео

08:05

Гороскоп на сьогодні, 31 грудня 2021: Ракам - знаки долі, Левам - вороги, Козерогам - віщі сниВідео

07:40

У Кремлі озвучили свою версію розмови Путіна з БайденомВідео

07:10

Що дивитися на Новий рік 2022: добірка фільмів для перегляду сім'єю та з друзямиВідео

06:51

Кремль знайшов ідеального заручника, і це не УкраїнаПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти