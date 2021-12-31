"Тисяча Зеленського": українців попередили про блокування платежів і назвали причину

/ УНІАН

Платежі за програмою єПідтримка, які доступні кожному українцю, який отримав дві вакцини від COVID-19, можуть бути заблоковані.

Кабінет міністрів уповноважив Міністерство цифрової трансформації України блокувати платежі за програмою єПідтримка у разі порушення умов програми, йдеться в постанові Кабміну.

"У разі отримання інформації, в тому числі від правоохоронних органів, про порушення суб'єктом господарювання умов, визначених цим порядком, Мінцифри блокує участь у програмі єПідтримка таких суб'єктів господарювання", – сказано в офіційному документі.

Як відомо, згідно з прийнятими змінами до держбюджету-2021, кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати 1 тис.грн на спорт, подорожі та відвідування культурних установ. Пізніше до цього списку були додані ще книги.

Що таке програма єПідтримка

19 грудня офіційно стартувала програма епідтримка в додатку Дія.

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Програма передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.

Першими почали виплачувати гроші Монобанк, Альфа-банк і А-банк.

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"Тисяча Зеленського": що потрібно знати

Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.

На даний момент до програми підключилися:

Monobank;

Альфа-Банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк.

На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.

Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.

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Тисяча за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID-19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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