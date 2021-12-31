"Тисяча Зеленського": українців попередили про блокування платежів і назвали причину

В Україні можуть блокувати платежі за програмою єПідтримка у разі порушення умов програми.
Платежі за програмою єПідтримка, які доступні кожному українцю, який отримав дві вакцини від COVID-19, можуть бути заблоковані.
Кабінет міністрів уповноважив Міністерство цифрової трансформації України блокувати платежі за програмою єПідтримка у разі порушення умов програми, йдеться в постанові Кабміну.
"У разі отримання інформації, в тому числі від правоохоронних органів, про порушення суб'єктом господарювання умов, визначених цим порядком, Мінцифри блокує участь у програмі єПідтримка таких суб'єктів господарювання", – сказано в офіційному документі.
Як відомо, згідно з прийнятими змінами до держбюджету-2021, кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати 1 тис.грн на спорт, подорожі та відвідування культурних установ. Пізніше до цього списку були додані ще книги.
Що таке програма єПідтримка
19 грудня офіційно стартувала програма епідтримка в додатку Дія.
Програма передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.
Першими почали виплачувати гроші Монобанк, Альфа-банк і А-банк.
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"Тисяча Зеленського": що потрібно знати
Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.
На даний момент до програми підключилися:
- Monobank;
- Альфа-Банк;
- А-Банк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Ощадбанк.
На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.
Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.
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Тисяча за вакцинацію: як отримати
Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.
Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID-19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.
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