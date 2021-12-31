У 2022 році українські військові поїдуть за кордон

Військові поїдуть за кордон / Фото Reuters

Наступного року 167 українських військовослужбовець відправляться на навчання в 13 іноземних держав.

Даний план підписав Міністр оборони України Олексій Резніков, аргументувавши своє рішення важливим внеском міжнародних партнерів у професійний розвиток українських військових.

Українські військові поїдуть в Британію, США, Туреччину, Німеччину, Естонію, Італію, Латвію, Литву, Австрію, Польщу, Словенію, Румунію та Словаччину.

Їх відбиратимуть до 28 січня 2022 року.

"Наш основний потенціал - це люди, які керують технікою, планують операції, аналізують ситуацію. І завдяки нашим міжнародним партнерам, наші військові мають можливість підвищувати кваліфікацію в кращих профільних "вузах" і тренувальних закладах за кордоном і впроваджувати євроатлантичні принципи вже в Україні", - заявив глава українського оборонного відомства.

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Військовий облік для жінок в Україні

Наказ Міністерства оборони №313, згідно з яким жінки повинні перебувати на військовому обліку, набув чинності 17 грудня. У документі йдеться про те, що жінки у віці від 18 до 60 років, придатні для військової служби за станом здоров'я, повинні будуть ставати на військовий облік. Нововведення стосується працівниць 35 сфер діяльності-від громадського харчування до банківської справи.

Компанії-роботодавці перевірятимуть наявність у жінок документів про перебування на військовому обліку. За прийом незареєстрованої у військкоматі працівниці передбачений штраф на суму від 5100 до 8500 гривень.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у зв'язку з нововведеннями ніяких змін у житті жінок не буде. За його словами, їх не будуть закликати або мобілізувати. Мета такого рішення-дізнатися, які спеціалістки є в державі, які, в крайньому випадку, можуть приєднатися до оборонних заходів.

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