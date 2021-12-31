Зеленський призначив нового директора ДБР

Олексій Сухачов на повноцінній основі став директором ДБР / Фото dbr.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 грудня, призначив Олексій Сухачова директором Державного бюро розслідувань. Сухачов призначений на свою посаду на 5 років. До цього він з вересня 2020 року був виконуючим обов'язки керівника ДБР.

Про призначення Сухачова директором ДБР свідчить указ № 691/2021, опублікований на сайті глави держави. Датою документа значиться 31 грудня 2021 року.

"Призначити Сухачова Олексія Олександровича Директором Державного бюро розслідувань терміном п'ять років", - наголошується в указі.

Відомо, що до цього моменту в останні майже два роки Бюро керували люди зі статусом "виконуючий обов'язки". Спочатку ДБР керувала Ірина Венедиктова, яка пізніше стала генеральною прокуроркою. Після цього - її заступники Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Вже після них тимчасовим керівником Держбюро розслідувань був Олексій Сухачов.

Довідка

Олексій Сухачов - український юрист, доктор юридичних наук. Відомо, що у 2000 році він почав службу в органах державної безпеки. Згодом він став заступником начальника Головного управління Центрального управління Служби безпеки України.

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Проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.

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