Звернення президента: Зеленський привітав українців з новим 2022 роком

Президент України-Володимир Зеленський / Соцмережі

У Новий рік президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і привітав країну з 2022-им.

Звернення глави держави телеканали транслювали з 23:45.

Зеленський виступав на UA.Перший-23: 45. 1+1 – 23: 45, Новий канал – 23:45, НТН – 23:50, інтер – 23:50, Україна – 23:55, ICTV – 23:55, СТБ – 23:50, 5 канал – 23:50, Прямий – 23:50.

Його виступ тривав до 00:01 1 січня 2022 року.

Глава держави підбив підсумки минулого року і побажав кожному українцю миру, здоров'я, благополуччя і щастя в домі.

Нагадаємо, в 2018 році Зеленський офіційно оголосив про намір балотуватися в Президенти України. Він зробив це під час святкового "Вечірнього Кварталу" на каналі "1+1". При цьому Новорічний виступ президента Петра Порошенка виявився зрушений.

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