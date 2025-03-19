"Стало дуже гаряче, ворог намагається прорватись": чи є загроза наступу на Суми

Російські ДРГ постійно намагаються прорвати кордон.

https://glavred.net/war/stalo-ochen-goryacho-vrag-pytaetsya-prorvatsya-est-li-ugroza-nastupleniya-na-sumy-10648712.html Посилання скопійоване

РФ нарощує обстріл Сумщини / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти намагалися витиснути українських захисників за межі Курської області, яка має стратегічне значення для захисту Сумщини. Нині РФ намагається штурмувати українські позиції, щоб закріпитись на українській території, однак їм не вдається це зробити. Про це заявив військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Він переконаний, що нині малоймовірним є наступ РФ на Сумщину. Подібний наступ буде стратегічно невигідним через значні втрати росіян на різних ділянках фронту.

Інтенсивність бойових дій на Курщині дійсно зросла. Однак у ворога замало сил для початку операції на Сумщині. На думку Тимочка, Росії доведеться сконцентрувати там понад 50 тисяч військових. До того ж українські захисники укріплювали свої позиції, розміщували війська та фортифікації, що також ускладнює спроби окупантів прорватися.

відео дня

"Неможливо знову почати наступ, коли навіть попередні спроби на Харківщині та в інших напрямках завершилися без суттєвих результатів", - сказав Тимочко.

Начальник служби зв’язків з громадськістю 117-ї окремої бригади ТрО Дмитро Лантушенко розповів Радіо Свободі про те, що останніми днями ворог посилив щільність обстрілів на всій ділянці кордону Сумської області.

"Останніми днями на Сумщині стало дуже гаряче, ворог посилив щільність обстрілів на всій ділянці державного кордону Сумщини з Російською Федерацією. Причому не можна виділити зараз окремий населений пункт, де найпотужніші обстріли, окрему громаду чи окремий район – вся територія Сумської області обстрілюється ворогом, обстрілюється дуже інтенсивно. Особливо це стосується прикордонних громад, які фактично знищуються, на жаль, ворогом", - сказав військовий.

При цьому російські ДРГ регулярно намагаються проривати кордон в Сумській області. Через те, що РФ не може закріпитись в регіоні, ворог тероризує мирне населення.

"Якби вони (російські війська, – ред.) відчували, що десь можна прорвати кордон Сумщини й зайти вглиб території, вони б це зробили. Ми бачимо збільшення спроб заходу на територію за останні дні, проте їм кладуть край, абсолютно всі ДРГ знищують, або ворог, власне, відходить зі своїх позицій з втратами", - сказав Лантушенко.

Ситуація на Курщині - що відомо

Як повідомляв Главред з посиланням на аналітиків ISW, ЗСУ знайшли спосіб уповільнити просування росіян в Курській області. Українські удари HIMARS завдають ворогу болючих втрат.

Також повідомлялося, що ЗСУ можуть вийти з Курщини в рамках угоди. Росія та Україна можуть провести обмін, вважає військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Михайло Шейтельман, експерт з питань політики та військових дій, також прокоментував можливість обміну територіями між Україною та Росією. Зокрема, він відповів, чи може Україна добровільно віддати частину Курської області в обмін на виведення російських військ з Харківської області.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред