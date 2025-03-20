'Путін готує наступальні операції': Зеленський назвав 3 напрямки

Президент України зазначив, що в окупантів не змінилися цілі. Вони хочуть захопити Суми, Харків та Запоріжжя.

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Росіяни хочуть піти у наступ на Суми, Харків та Запоріжжя / колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, ОПУ

Росія не змінила своїх планів щодо спроби окупації великих міст. Ворог досі хоче "взяти" Суми, Харків та Запоріжжя. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції з журналістами.

Він додав, що Путін готує наступальні операції на різних напрямках, щоб піти на можливе припинення вогню з позиції своєї сили.

"Ці плани, ці наступальні операції у них не змінились. Змінився час. І я вважаю, що ми все відтермінували на цих вісім місяців правильними кроками (Курською операцією - ред.) ... "Ось що вони намагалися зробити - блокувати ці великі міста, захоплюючи на шляху до цих міст менші міста, містечка і села. І я вважаю, що так воно і було. Ми вважаємо, що це у нас інформація на 100%. Курською операцією ми зірвали плани, тому що було перенесено увесь удар на Суми", - сказав Зеленський.

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Курська операція дала змогу відтягнути сили з Харківського напрямку з-під Вовчанська, а також із Запорізького напрямку.

"І їм вже не вистачало сил іти в наступ на Запорізькому, і, зрештою, вони залишили собі один наступальний напрямок - схід, де вони і працювали, попри те, що навіть зі сходу з часом вони переміщували війська на Курський напрямок", - додав він.

Нині росіяни хочуть повністю витіснити ЗСУ з Курської області, після чого піти у новий наступ - на Суми. Зеленський вже зазначив, що росіяни накопичують свої війська у напрямку міста. Наступними містами у планах окупантів є Харків та Запоріжжя.

"Я не можу вам сказати, що це буде саме у такій черзі, удари, саме у такій послідовності. Ми вважаємо, що вони до цього готуються. Ми, зі свого боку, не бачимо зараз у них можливостей на Харківському напрямку і на Запорізькому, не бачимо у них сильних можливостей, поки що, на сході", - заявив Зеленський.

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