'Путін готує наступальні операції': Зеленський назвав 3 напрямки

Росія не змінила своїх планів щодо спроби окупації великих міст. Ворог досі хоче "взяти" Суми, Харків та Запоріжжя. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції з журналістами.
Він додав, що Путін готує наступальні операції на різних напрямках, щоб піти на можливе припинення вогню з позиції своєї сили.
"Ці плани, ці наступальні операції у них не змінились. Змінився час. І я вважаю, що ми все відтермінували на цих вісім місяців правильними кроками (Курською операцією - ред.) ... "Ось що вони намагалися зробити - блокувати ці великі міста, захоплюючи на шляху до цих міст менші міста, містечка і села. І я вважаю, що так воно і було. Ми вважаємо, що це у нас інформація на 100%. Курською операцією ми зірвали плани, тому що було перенесено увесь удар на Суми", - сказав Зеленський.
Курська операція дала змогу відтягнути сили з Харківського напрямку з-під Вовчанська, а також із Запорізького напрямку.
"І їм вже не вистачало сил іти в наступ на Запорізькому, і, зрештою, вони залишили собі один наступальний напрямок - схід, де вони і працювали, попри те, що навіть зі сходу з часом вони переміщували війська на Курський напрямок", - додав він.
Нині росіяни хочуть повністю витіснити ЗСУ з Курської області, після чого піти у новий наступ - на Суми. Зеленський вже зазначив, що росіяни накопичують свої війська у напрямку міста. Наступними містами у планах окупантів є Харків та Запоріжжя.
"Я не можу вам сказати, що це буде саме у такій черзі, удари, саме у такій послідовності. Ми вважаємо, що вони до цього готуються. Ми, зі свого боку, не бачимо зараз у них можливостей на Харківському напрямку і на Запорізькому, не бачимо у них сильних можливостей, поки що, на сході", - заявив Зеленський.
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