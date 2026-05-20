Нова перешкода для миру: у Кремлі зробили цинічну заяву про переговори

Анна Косик
20 травня 2026, 12:59
У Кремлі переконані, що нібито зможуть закінчити війну проти України перемогою.
Кремлю не сподобався новий план ЗСУ, який затвердив президент

Головне:

  • Пєсков назвав Україну перешкодою на шляху до миру
  • Через заплановані далекобійні удари ЗСУ РФ не хоче продовжувати переговори
  • Так звана "СВО" продовжиться

Кремль знайшов нову відмовку, щоб не продовжувати мирні переговори з Україною. Про це свідчить заява прес-секретаря кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Як пишуть російські ЗМІ, речник Кремля сказав, що не сприяє мирним переговорам підготовлений ЗСУ план ударів по військових та стратегічно важливих об'єктах на території РФ.

Мова йде про план далекобійності на червень 2026 року, який напередодні затвердив президентом України Володимир Зеленський.

"Це не ті заяви, які сприяли б створенню духу виходу на мирні переговори. Зайвий раз це наголошує, хто є головною перешкодою на шляху виходу на мирні рейки", - зазначив він.

Тому, як стверджує Пєсков, Росія буде продовжувати так звану "СВО" до перемоги.

Чи може війна в Україні скоро закінчитися - прогноз експерта

Главред писав, що за словами експерта з питань Росії та історика Маттіаса Уля, швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто — конфлікт може затягнутися на роки та перерости у "нескінченну війну дронів".

Уль оцінює, що нинішня фаза бойових дій залишається війною на виснаження, у якій жодна зі сторін не демонструє готовності до швидкого завершення конфлікту.

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ЗМІ, Україна та Росія фактично втратили інтерес до мирних перемовин за участі США, попри оптимістичні заяви Вашингтона.

Раніше у Кремлі офіційно заявили, що вимагають від України виведення ЗСУ з Донбасу як передумови для початку або продовження мирних переговорів. Тобто фактично, це свідчить про вихід РФ з переговорного процесу.

Напередодні повідомлялося, що травень став точкою чергового сплеску миротворчої риторики, яка, попри зовнішній оптимізм, приховує глибоку кризу довіри та застій у реальних переговорах. На тлі заяв Кремля про "наближення кінця війни" та активності американських посередників, реальна ситуація на фронті та дипломатичні вимоги сторін свідчать про те, що до фінальної точки ще далеко.

Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

