У Європі заговорили про план Б: хто може замінити США у мирних переговорах

Сікорський заявив, що у разі провалу США їхню роль можуть виконати інші держави.

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Польський міністр пояснив, чому Китай і Туреччина здатні стати посередниками / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Хто може перехопити роль США у переговорах

Чому Польща говорить про Китай і Туреччину

Поки США намагаються виконати роль посередника у мирних переговорах щодо війни в Україні, в Європі вже активно обговорюють можливі альтернативи. Про це повідомляє Polskie Radio, цитуючи міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

"Якщо США не впораються з цією роллю, з'являться інші кандидати", — заявив міністр під час конференції з віцепрезидентом Європейської комісії Каєю Каллас. відео дня

Він додав, що бажає США успіху в переговорах між Росією та Україною. Однак, за його словами, якщо цей шлях зазнає невдачі, посередниками можуть стати Туреччина або Китай.

"Туреччина, яка досі має канали зв'язку. І, передусім, Китай, який єдиний має можливості, щоб змусити Путіна до переговорів і зменшити свої вимоги", — зазначив Сікорський.

Тим часом, на сході України бойові дії тривають без перерви. Український солдат з 26-ї артилерійської бригади розповів Польському радіо, що російські війська продовжують штурмувати та обстрілювати українські позиції.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, раніше президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитися недосяжним, оскільки між сторонами є "величезна ненависть". При цьому Трамп все ж вірить, що угода про мир може бути "досить близькою".

Віце-президент США Джей Ді Венс під час Мюнхенської зустрічі лідерів у США заявив, що Вашингтон прагне ініціювати діалог між Україною і Росією. За його словами, США ведуть переговори з обома сторонами, щоб з'ясувати їхні позиції щодо можливого завершення війни, зокрема зрозуміти вимоги Росії.

Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль очікує від Києва сигналу про готовність відновити прямі переговори.

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