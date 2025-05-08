У Європі заговорили про план Б: хто може замінити США у мирних переговорах

Читайте в матеріалі:
- Хто може перехопити роль США у переговорах
- Чому Польща говорить про Китай і Туреччину
Поки США намагаються виконати роль посередника у мирних переговорах щодо війни в Україні, в Європі вже активно обговорюють можливі альтернативи. Про це повідомляє Polskie Radio, цитуючи міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.
"Якщо США не впораються з цією роллю, з'являться інші кандидати", — заявив міністр під час конференції з віцепрезидентом Європейської комісії Каєю Каллас.відео дня
Він додав, що бажає США успіху в переговорах між Росією та Україною. Однак, за його словами, якщо цей шлях зазнає невдачі, посередниками можуть стати Туреччина або Китай.
"Туреччина, яка досі має канали зв'язку. І, передусім, Китай, який єдиний має можливості, щоб змусити Путіна до переговорів і зменшити свої вимоги", — зазначив Сікорський.
Тим часом, на сході України бойові дії тривають без перерви. Український солдат з 26-ї артилерійської бригади розповів Польському радіо, що російські війська продовжують штурмувати та обстрілювати українські позиції.
Мирні переговори - останні новини
Як писав Главред, раніше президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитися недосяжним, оскільки між сторонами є "величезна ненависть". При цьому Трамп все ж вірить, що угода про мир може бути "досить близькою".
Віце-президент США Джей Ді Венс під час Мюнхенської зустрічі лідерів у США заявив, що Вашингтон прагне ініціювати діалог між Україною і Росією. За його словами, США ведуть переговори з обома сторонами, щоб з'ясувати їхні позиції щодо можливого завершення війни, зокрема зрозуміти вимоги Росії.
Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль очікує від Києва сигналу про готовність відновити прямі переговори.
- Чи зможе Трамп "досидіти" до кінця свого терміну - названо цікавий нюанс
- Дипломатичні кроки в найближчі тижні: Зеленський анонсував нові пакети допомоги
- Росія відкриває двері Китаю: ЗМІ розповіли, що попросив Путін у Сі Цзіньпіна
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред