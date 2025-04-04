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У ЄС бояться додаткових проблем через членство України: в ВРУ пояснили чому

Анна Косик
4 квітня 2025, 15:46
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У деяких країн Євросоюзу є страх конкуренції щодо України.
У ЄС бояться додаткових проблем через членство України: в ВРУ пояснили чому
Україна має співпрацювати з країнами-членами ЄС / Колаж: Главред, фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Що сказала Климпуш-Цинцадзе:

  • Україна повинна показати європейцям свої переваги
  • Співпраця з ЄС допоможе змінити політику союзу на користь України

Вступ України до Європейського Союзу підтримують більшість його країн-членів. Однак, наприклад, в Угорщині нещодавно влада надсилала листи своїм громадянам щодо ризиків членства України в ЄС. Це демонструє страх конкуренції Угорщини і подібна ситуація є і в ще кількох країнах.

Щоб побороти цей страх європейців Україна повинна проводити системну та масштабну роботу. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Клімпуш-Цинцадзе.

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У ЄС бояться додаткових проблем через членство України: в ВРУ пояснили чому
Вступ до країн ЄС / Інфографіка: Главред

За її словами, працювати із європейськими країнами має цілий "оркестр" українських чиновників щоб досягти успіху. Адже кілька людей не зможуть закрити усі лакуни, де у нас можуть потенційно виникнути проблеми.

"Зараз - саме той час, щоб пояснити європейцям, у чому наша перевага та яку додану вартість ми принесемо Європейському Союзу, а не будемо країною, яка створюватиме додаткові проблеми. Це стосується, зокрема, сільського господарства та інших сфер", - наголосила нардепка.

Співпраця з багатьма країнами-членами ЄС ще до офіційного членства України дозволить переглянути Союзу частину своїх політик для забезпечення нашої майбутньої конкурентоспроможності та геополітичної ваги.

Вступ України до ЄС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна може вступити в Євросоюз до 2030 року. Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. За її словами, для того, щоб це сталось, в країні має відбутися багато реформ.

Раніше стало відомо, що у червні 2024 року, Єврокомісія наполягала на початку переговорів саме цього місяця через те, що у липні 2024 головування в ЄС перейняла Угорщина.

Як повідомлялося згодом, 25 червня Україна розпочала переговори з ЄС щодо членства в Європейському Союзі. Однак одразу ж представники Угорщини висунули 11 умов Україні щодо нацменшин задля вступу в ЄС.

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Хто така Іванна Климпуш-Цинцадзе

Іванна Орестівна Климпуш-Цинцадзе (нар. 5 липня 1972, Київ) — українська політична та громадська діячка, народний депутат України Верховної Ради VIII та IX скликань, Голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу (від 29 серпня 2019), пише Вікіпедія.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (16 квітня 2016 — 29 серпня 2019).

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Євросоюз членство в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе Вступ України до Євросоюзу
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