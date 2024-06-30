Україна відповіла на 11 умов, які висунула Угорщина щодо вступу до ЄС

Україні вдалося досягти успіху у діалозі з Угорщиною, після висунення 11 вимог урядом Орбана для вступу країни в Євросоюз.

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Україні вдається досягти успіху у перемовинах з Угорщиною щодо вступу в ЄС / Колаж: Главред, фото: flickr, Belgian Presidency of the Council

25 червня Україна розпочала переговори з ЄС щодо членства в Європейському Союзі. Однак одразу ж представники Угорщини висунули 11 умов Україні щодо нацменшин задля вступу в ЄС.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла про відповідь України на умови Орбана коментарі телеканалу "Ми Україна".

За її словами, угорська влада - це дуже специфічна група людей зі специфічними підходами до переговорів. При цьому вона підкреслила, що будь-які зазіхання на територіальну цілісність України відсутні як і в минулому, так і зараз. Це, за її словами, "абсолютно не є предметом розмови".

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Це підтверджує і нещодавня заява угорської національної спільноти, яка підтримала Україну та спростувала інформацію про будь-які утиски. Тому логічно, що існують лише великі політичні маніпуляції і спекуляції. І щодо цього вже зверталися напряму до Орбана.

"Є діалог, він непростий, бо є специфіка, але ми робимо свій вклад в наше європейське майбутнє і в ті рішення, які ухвалюють лідери. Ми розбудовуємо двосторонні відносини й бачимо успіх",– зазначила Стефанішина.

Хто така Ольга Стефанішина Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій: комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;

українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва. Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

Вступ України в ЄС - що відомо

Нагадаємо, початок офіційних переговорів щодо членства України в Європейському Союзі не означає, що процес завершиться швидко. Україна планує виконати всі вимоги для вступу до 2030 року.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини погодився підтримати початок вступних переговорів про членство України в ЄС за умови, що Київ публічно зобов'яжеться виконати 11 вимог Будапешта, серед яких - визнати все Закарпаття "традиційно угорським".

Напередодні Стефанішила повідомила, що в липні цього року ми очікуємо перший етап, в якому ми зробимо оцінку відповідності нашого законодавства в низці сфер і будемо розуміти обсяг наших зобов’язань перед ЄС.

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