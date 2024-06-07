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Україну викликають на переговори: ЄС вже готує членство - Financial Times

Анна Косик
7 червня 2024, 11:05
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Україна очікує на членство в Європейському Союзі задля посилення безпеки та додаткових гарантій. Тепер країну переводять на новий етап вступу.
Україну викликають на переговори: ЄС вже готує членство - Financial Times
Єврокомісія готує пропозицію Україні щодо початку переговорів про вступ / Колаж: Главред, фото: flickr, Офіс Президента України

Європейська комісія готова піти на новий крок у питанні членства України. Вже в червні 2024 року готується пропозиція щодо початку переговорного процесу про вступ України до ЄС.

Єврокомісія наполягає на початку переговорів саме цього місяця через те, що у липні 2024 головування в ЄС перейме Угорщина, яка може "вставити палки в колеса" Україні. Країна отримає додатковий вплив, зокрема для визначення порядку зустрічей, пов'язаних з обговоренням питань щодо України. Про це пише Financial Times із посиланням на три власні джерела.

"Рекомендація Брюсселя вимагає одностайності від урядів ЄС, і очікується, що Угорщина висуне заперечення, посилаючись на питання, зокрема ставлення Києва до угорської меншини в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Офіційні переговори мають розпочати не лише з Україною, а й з сусідньою Молдовою. Європейська комісія окреслює за мету "надати обом країнам позитивний сигнал щодо їхніх прагнень до ЄС".

Саме рішення щодо пропозиції початку переговорів Єврокомісія офіційно оголосить 7 червня. "Зелене світло" окрім України та Молдови мала б отримати і Грузія, однак через прийняття закону про "іноземних агентів" всупереч зауважень ЄС, очікується, що країна не отримає позитивного сигналу.

Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Останні заяви ЄС в контексті України - що відомо

Нагадаємо, напередодні президент Латвії попередив, що переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу можуть бути дуже складними, але "цілком реально" розпочати їх уже в червні цього року.
Про джентельменську домовленість з ЄС, за якою переговори про вступ почнуться у червні, напередодні повідомляла і віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Європейський союз заявив про схвалення рішення передати Україні доходи від заморожених активів країни-агресорки Росії.

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