Британія доставила озброєння в Україну в обхід Німеччини: в МЗС роз'яснили плутанину

У МЗС Німеччини прояснили ситуацію з постачанням озброєння в Україну з Британії / Фото: УНІАН

Міністерство оборони Німеччини спростувало інформацію про те, що німецький повітряний простір закрито для літаків, які постачають зброю в Україну.

Про це повідомив журналіст Bild Юліана Репке в Twitter.

"Німеччина не відмовляла в доступі до свого повітряного простору, оскільки Великобританія не подавала запит, між Великобританією і Німеччиною не було суперечки з цього питання", - процитував він офіційну відповідь німецького Міноборони.

Зброя для України

Напередодні британські військові літаки доставили протитанкове озброєння, облетівши територію Німеччини. Зокрема Україні були передані легкі протитанкові снаряди.

Можливе вторгнення РФ в Україну

Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі.

Голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд вважає, що російське вторгнення в Україну "невідворотно і неминуче". За його словами, цей тиждень може стати вирішальним.