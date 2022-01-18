УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Британія доставила озброєння в Україну в обхід Німеччини: в МЗС роз'яснили плутанину

18 січня 2022, 17:02

У Німеччині спростували звинувачення.

Німеччина
У МЗС Німеччини прояснили ситуацію з постачанням озброєння в Україну з Британії / Фото: УНІАН

Міністерство оборони Німеччини спростувало інформацію про те, що німецький повітряний простір закрито для літаків, які постачають зброю в Україну.

Про це повідомив журналіст Bild Юліана Репке в Twitter.

"Німеччина не відмовляла в доступі до свого повітряного простору, оскільки Великобританія не подавала запит, між Великобританією і Німеччиною не було суперечки з цього питання", - процитував він офіційну відповідь німецького Міноборони.

Зброя для України

Напередодні британські військові літаки доставили протитанкове озброєння, облетівши територію Німеччини. Зокрема Україні були передані легкі протитанкові снаряди.

Можливе вторгнення РФ в Україну

Американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного офіційного представника США.

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі.

Голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд вважає, що російське вторгнення в Україну "невідворотно і неминуче". За його словами, цей тиждень може стати вирішальним.

Автор: Сергій Кущ
viber
Британия оборонне озброєння новини України Німеччина
Зараз ви переглядаєте новину «Британія доставила озброєння в Україну в обхід Німеччини: в МЗС роз'яснили плутанину». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Неймовірне везіння і благополуччя в рік Тигра: названі знаки, яким потужно підфартитьНеймовірне везіння і благополуччя в рік Тигра: названі знаки, яким потужно підфартить Гороскоп на сьогодні, 17 січня 2022: Близнюкам - обман, Левам - розставання, Скорпіонам - пліткиГороскоп на сьогодні, 17 січня 2022: Близнюкам - обман, Левам - розставання, Скорпіонам - плітки Найгарніший френч манікюр 2022, що розтопить навіть найхолодніше серцеНайгарніший френч манікюр 2022, що розтопить навіть найхолодніше серце 4 геніальних способи використання шкірки від апельсина4 геніальних способи використання шкірки від апельсина Світ навиворіт - новий сезон: стало відомо, до якої країни поїхав Дмитро КомаровСвіт навиворіт - новий сезон: стало відомо, до якої країни поїхав Дмитро Комаров
17:19

Як прибрати жировик на обличчі в домашніх умовах і у косметолога

17:09

Комаровський назвав ліки, які повинні бути в домашній аптечці

17:09

Україна та НАТО - учасники перемовин щодо безпеки: США назвали Росії умовуВідео

17:06

Погода зовсім нікуди: диспетчери розгортають літаки з Києва до Львова

17:02

Британія доставила озброєння в Україну в обхід Німеччини: в МЗС роз'яснили плутанинуВідео

Реклама
16:59

72-річну Аллу Пугачову жорстоко розкритикували за невдале селфі

16:42

Прикмети на 20 січня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в бідуВідео

16:31

Moderna розробляє єдину вакцину від грипу та COVID-19: коли вона з’явитьсяВідео

16:30

Прогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тискВідео

16:29

"Готові до серйозного діалогу": Німеччина закликала РФ забрати війська від українського кордонуВідео

16:26

Залишила дитину в горах сміття: у Запоріжжі померло немовля, якого мати кинула в гостях

16:10

Кармічні вузли змінюють знак на півтора року: Левам - успіх у кар'єрі, Терезам - великі гроші, Козерогам - любовВідео

16:07

"Інфекція не зникне": у Pfizer розповіли, що і коли поверне світ до колишнього життяВідео

16:00

В Україні злетіли ціни на паливоВідео

15:54

"Птахівництво під загрозою колапсу": українцям розповіли, що буде з цінами на куряче м'ясоВідео

15:39

Яке масло може продовжити життя - коментар вчених

15:19

Alyona Alyona оголила груди і розповіла про небезпеку онкологічних захворювань

15:15

Прикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:14

Нежить, головний біль і втома: у МОЗ назвали симптоми коронавірусу ОмікронВідео

14:51

Ворожіння на Водохреща 2022: на долю, здійснення бажань і судженого

Реклама
14:37

Блінкен летить в Україну на зустріч із Зеленським: у Держдепі оприлюднили мету візитуВідео

14:36

У Миколаєві студент жорстоко вбив перехожого

14:36

У Нацбанку розповіли, чому різко впав курс гривні

14:33

Китайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони святаВідео

14:30

Ердоган не вірить у вторгнення РФ в Україну, але з Путіним переговоритьВідео

14:12

Скандал у київському ресторані: заклад перепросив за вибиті зуби, а за ображену дитину – ні

14:11

"На дорогах - ожеледь, на трасах - каша": синоптик попередила про похолодання в Україні

14:05

"Нікуди не їхав": Назарбаєв перервав мовчання і вперше виступив зі зверненнямВідео

14:03

У Європарламенту новий президент: пост вперше за 20 років дістався жінці

13:54

Мінінфраструктури жорстко ламає корупційні схеми наживи на моряках - міністр

13:50

Українці мчать на заробітки до ЄС: до 2030 року з країни можуть виїхати декілька мільйонів людейВідео

13:48

Смачний пишний омлет на сніданок: готувати всього 5 хвилинВідео

13:29

У Туреччині знайшли мертвого українського моряка: коментар посольства

13:27

На Волині чоловік вбив дружину 60 ударами палицею і заявив, що робив їй масаж

13:13

Астролог назвав знаки зодіаку, які не можуть залишатися все життя в одному шлюбі

13:00

Гороскоп на завтра, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - ворогиВідео

12:57

Обоє рухалися на зелений: водій збив на смерть жінку на переході через несправний світлофорФотоВідео

12:55

"НАТО прагне окупувати Україну": у РФ придумали "план вторгнення" АльянсуВідео

12:45

Мережу здивувало відео, як київський комунальник "боровся" з тротуарним стовпчикомВідео

12:36

Комаровський назвав чотири симптоми, які є у хворої на грип людини

Реклама
12:27

Відключення Росії від SWIFT за напад на Україну: у США заявили про плани щодо контрудару Заходу

12:24

На Полтавщині цього року реалізують 19 об’єктів "Великого будівництва" Зеленського

12:21

Шанс для студентів: оприлюднено умови участі в чемпіонаті "Метінвесту"

12:20

Дочка Анастасії Заворотнюк розповіла, як себе почуває онкохвора мама зараз

12:06

Завтра в Україну прибуде держсекретар США Блінкен - ЗМІВідео

12:00

На Волині чоловіка на 4 роки відправили до в'язниці за крадіжку пляшки горілки

11:55

В АТБ попередили про можливе зникнення продуктів - причинаВідео

11:54

Тетянин день 2022: дата, традиції і заборони свята

11:27

СидОренки-СидорЕнки повертаються на 1+1 - подробиці нового сезону улюбленого родинного серіалуВідео

11:24

"Усередині команди спілкуємося російською": у Києві відома IT-компанія потрапила у скандал через мовуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти