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"Україна без Криму": Україна різко відповіла Угорщині на підігравання Росії

Ангеліна Підвисоцька
3 червня 2023, 19:38 оновлено 3 червня, 19:38
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Українська сторона здійснила офіційний демарш перед угорською стороною після оприлюднення скандального відео.
Венгрия, Виктор Орбан, Украина без Крыма
Україна відповіла Угорщині на відео карти без Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Уряд Угорщини опублікував відео, на якому зображена карта України без Криму. Україна здійснила офіційний демарш перед угорською стороною. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

У міністерстві заявили, що підігрування Росії не сприяє швидкому відновленню миру в Європі. Хоча на публіці Угорщина виступає саме за мир.

"Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО", - йдеться у повідомленні.

Скандальні заяви Віктора Орбана про війну в Україні

На початку травня скандально відомий своїми проросійськими і пропутінськими поглядами прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не перемогти" країну-агресора Росію. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Крім того, пропутінський прем'єрміністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття – це "стародавня угорська земля".

Пізніше Орбан заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних сил України і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. За словами Орбана, контрнаступ, який готують ЗСУ, "є справою українців".

Дивіться відео про те, як Подоляк відповів на дивні висловлювання Орбана:

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