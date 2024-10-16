Україна воює з трьома країнами: Зеленський жорстко розніс пособників Путіна

Путін посилиться у 2025-му році так, що буде не до дипломатії, якщо Україна не зміцнить своїх позицій, сказав Володимир Зеленський.

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Режими Ірану та КНДР допомагають Путіну, а Китай не зупиняє Росію - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія, Pixabay

Крім глави Кремля Володимира Путіна, до коаліції злочинців входять ще дві держави - Північна Корея та Іран. Росія співпрацює і з Китаєм, який нічого не робить для припинення військової агресії проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Сім'я Кім (диктатора КНДР - Кім Чен Ина) тримає в рабстві понад 20-мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї в Росію, а й передачу людей. Це робітники для російських заводів - замість убитих на війні громадян РФ, а також особовий склад для російської армії. Це вже факт", - сказав глава держави під час свого виступу у Верховній Раді 16 жовтня.

Тим часом гарант висловився про "допомогу іранського режиму для Путіна", а також щодо "співпраці Китаю з Росією".

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Які можливості у НАТО та "осі зла" / Інфографіка: Главред

"Попри заяви, Пекін утримується від справді серйозних дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН. Якщо ми не посилимося суттєво зараз, то Путін встигне суттєво посилитися наступного року так, щоб назавжди відкинути дипломатію", - додав Володимир Зеленський і наголосив, що план перемоги України - гарантія того, "що божевільні в Кремлі позбудуться можливості продовжувати війну".

Союзники РФ у війні проти України - що про це відомо:

Китай надіслав РФ смертоносну зброю для випробувань в Україні, написали у вересні журналісти The Times. У НАТО заявили, що стурбовані ситуацією і проводять консультації для подальших дій.

Іран передав Росії ракети до 120 км, говорив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, такий крок допоможе Москві приберегти власні балістичні ракети для ударів по Україні.

Росія готує понад 10 тис. військових КНДР на Далекому Сході, повідомили РБК-Україна джерела в Силах оборони. Росіяни готують північнокорейських військових для перекидання на війну проти України.

Коротко про позицію Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

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