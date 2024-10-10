Китай і 'партнери' РФ винесли Путіну вердикт щодо ядерки: Жданов розкрив деталі

Китай, Бразилія, Туреччина і ще низка країн своєю нещодавньою заявою в ООН, в якій йшлося про неприпустимість застосування ядерної зброї, фактично безпосередньо звернулися до Володимира Путіна. І навряд чи він наважиться не послухатися Китаю, інакше нарветься на жорсткі дії. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.
В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що заява в ООН, яку, окрім Китаю, Китаю, Бразилії, Туреччини та Казахстану, підтримали своїми підписами Південна Африка, Індонезія, Алжир, Болівія, Колумбія, Єгипет, Кенія, Замбія, - пряме звернення до Путіна щодо неприпустимосты застосування ядерної зброї.
І Путін побоїться піти в цьому питанні проти Китаю.
"У заяві 12-ти країн на чолі з Китаєм, яка фактично є прямим зверненням до Путіна, ідеться, по суті, про одне: навіть не здумай завдавати ядерного удару, у цьому конфлікті застосування ядерної зброї є неприпустимим. І Путін навряд чи не послухається Китаю, тому що той може просто його переїхати, як каток курку", - підкреслив Олег Жданов.
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Аналітики 22 вересня встановили, що Росія провалила випробування ядерної ракети Сармат, якою неодноразово світу погрожували пропагандисти і заступник Путіна Медведєв. Ракета вибухнула в шахті, а місце вибуху видно з космосу.
Далі Володимир Путін задумав змінити ядерну доктрину. Зміни мали передбачати "право" застосувати ядерку в разі атаки на російську територію з боку неядерної держави за підтримки ядерної країни, зокрема, бойовою авіацією, крилатими ракетами, безпілотниками та іншим озброєнням.
Журналісти зазначили, що насправді в ядерній доктрині РФ це нічого не змінює.
Після провалу із Сарматом Росія вивела на чергування ракету Ярс, про що 7 жовтня повідомили в окупантів. Ракету, яка здатна нести ядерний боєзаряд, поставили чергувати у Новосибірську, куди вже прилітали дрони.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
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