'Зіткнення США і Китаю неминуче': експерт прокоментував ймовірність нового конфлікту

США виростили на свою голову конкурента, у якого тепер з'явилися великі геополітичні амбіції.

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Експерт пояснив можливе зіткнення в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні / Главред

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов проаналізував, в якому випадку Штати зіткнуться з Китаєм у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. За умови, якщо США, наприклад, допустять заморозку війни в Україні або поразку Києва, це призведе до посилення Росії та Китаю. Свою думку він висловив в інтерв'ю Главреду.

На думку політолога, зіткнення США і Китаю неминуче. Річ у тім, що Сполучені Штати, поки спочивали на лаврах глобального гегемона, припустилися низки стратегічних помилок.

"Китай з легкої руки американців перетворився на світову фабрику. Свого часу Штати вирішили, що набагато простіше торгувати, наприклад, віртуальними активами та інтелектуальною власністю, а виробництвом і промисловістю нехай займаються китайці. І не дарма ж з'явився жарт про те, що Бог створив світ, а все інше зробили китайці", - пояснює експерт.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Водночас, як підкреслює Золотарьов, Китай приймав підтримку з вдячністю.

Він нагадує, що економічні реформи Ден Сяопіна починалися лише з 28 млрд доларів від хуацяо (вихідці з Китаю, які живуть в інших країнах, - ред.). Своєю чергою США, слідуючи доктрині Генрі Кіссінджера, вирішили, що серед двох гігантів - СРСР і Китаю - для співпраці треба вибрати саме Пекін.

Саме таким чином США виростили на свою голову конкурента, у якого тепер з'явилися великі геополітичні амбіції.

"У Пекіні давно говорять про біполярний світ, і ведуть свою зовнішню політику досить послідовно і цілеспрямовано. Китай позиціонує її так: КНР - це економічне зростання, мир і процвітання, а США - диктат і війна", - пригадує Золотарьов.

Позиція Китаю стосовно України / Інфографіка: Главред

Окрім цього, політолог наводить приклад, як Китай працює з африканськими країнами. Він пригадує, що МВФ, коли виділяє гроші, висуває політичні та соціальні умови і досить жорстко контролює їх дотримання. А Пекін, своєю чергою, просто дає гроші, вимагаючи дотримання лише технічних моментів, таких як участь у проєктах, приміром, китайських спеціалістів і підрядників. Китайці інвестують в інфраструктуру.

"І китайська дипломатія "чекової книжки" працює. Причому не лише в Африці, а й у Європі. Ось Орбана у нас називають мало не агентом Путіна, проте сам він, скоріше, більше робить ставку на Піднебесну і можливу перемогу Трампа. На підтвердження своїх слів зазначу, що китайський завод BYD з виробництва електромобілів і гігантське підприємство, де роблять акумулятори для електромобілів, будують саме в Угорщині. Навіть міст Пупіна через Дунай у Белграді побудований на гроші китайців", - каже експерт.

НАТО та інша вісь / Инфографика: Главред

Директор аналітичного центру Третій сектор підсумовує, що все вище перелічне - приклад того, що китайці за всім пильно стежать і заходять туди, де брюссельські чиновники проявляють свою скупість.

"Китай пропонує більш лояльні умови, і ця політика дає свій ефект: якщо декларацію саміту в Бюргенштоку (саміт з Формули світу України у Швейцарії, - ред.) схвалили трохи менше 100 держав, то китайсько-бразильську ініціативу, як стверджує Пекін, підтримали 110 країн", - резюмує Золотарьов.

"Підніжки" Китаю Росії - що відомо

Що цікаво, нещодавно "друзі" Росії виступили з критикою погроз Путіна, в тому ж числі і Китай. В своєму повідомленні вони застерегли від погроз застосування ядерної зброї проти України.

Окрім цього, у жовтні Китай може поставити крапку у серйозній співпраці з РФ. Банки Пекіна можуть повністю відмовитись приймати платежі з країни-агресорки.

Нещодавно президент Тайваню запропонував Китаю відібрати в Росії його історичні землі. Експерт Розумний дав відповідь, чи може Китай відібрати в РФ свої історичні землі.

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