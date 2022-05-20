Коли закінчиться війна: експерт назвав песимістичний і оптимістичний сценарій

Війна в Україні може триватиме до кінця 2022 року / Фото УНІАН

Війна в Україні триватиме щонайменше до кінця літа 2022 року. Таку думку озвучив політичний і економічний аналітик Тарас Загородній та пояснив, як вплине на результат війни Росії та України закон про ленд-ліз, підписаний президентом США Джо Байденом.

Чи наблизить ленд-ліз перемогу України, залежить від кількості зброї та від того, як швидко вона буде поставлена в Україну, від навчання персоналу (адже мова йде про зовсім інші системи озброєнь), наявності можливості швидко перекинути зброю, що надійшла, за потрібними напрямками та інших факторів.

"Варто також враховувати, що росіян поки багато, їх об'єктивно багато. Також у них дуже багато старої техніки, запасів звичайного озброєння. І для того, щоби ми могли просто перемолоти всю цю масу, потрібен час", - сказав Загородній під час чату на Главреді.

"За оптимістичними сценаріями, які я вважаю реалістичними (і, до речі, американці про це говорять), війна триватиме до кінця літа. За песимістичними - до кінця 2022 року", - зазначив експерт.

Загородній нагадав, що Україна вже заявила, що для неї перемога означатиме звільнення Криму та Донбасу, крім територій, які були окуповані Росією після 24 лютого.

"Плюс позиція США та англосаксонських країн така: вони мають намір допомагати Україні до перемоги і (друге, що американці вказують тут через кому) до нанесення Росії такого збитку, щоби вона в перспективі хоча б найближчих 50 років не могла повторити спробу подібної агресії. Тобто санкції, плюс знищення будь-якої зброї, яка у РФ зараз є", - резюмував аналітик.

Ленд-ліз для України

9 травня 2022 року президент США Джо Байден пописав закон про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Документ спрощує процедуру поставок озброєнь в Україну і, якщо буде потрібно, в країни Східної Європи в 2022-2023 роках.

У тексті законопроекту наголошується, що це робиться, щоби допомогти зміцнити обороноздатність зазначених країн і захистити їхнє цивільне населення від потенційного вторгнення або від триваючої агресії з боку Росії.

Закон наділяє президента додатковими повноваженнями - ухвалювати рішення про постачання та оренду оборонної військової техніки Україні, коли це відповідає інтересам національної безпеки США, без довгих бюрократичних процедур.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену і народу Сполучених Штатів за ухвалення програми ленд-лізу.

"Підписання сьогодні закону про ленд-ліз - історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та Європі. Як і 77 років тому", - зазначив Зеленський.

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