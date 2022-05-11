Обмін Медведчука та позиція Путіна: Гордон пояснив, чому Кремль гальмує вирішення питання

Путін розчарувався в Медведчуку через його співпрацю з українським слідством - Гордон / УНІАН, Олександр Синиця

Президент РФ Володимир Путін навряд чи зацікавлений у передачі Росії свого кума, проросійського політика Віктора Медведчука. Якби Медведчук поводився так само героїчно, як Збройні сили України, то Путіна цікавив би обмін. Російський глава держави розчарований тим, що лідер ОПЗЖ співпрацює з українськими слідчими і надає потрібні Києву свідчення, а Путін зради не прощає. Про це заявив український журналіст Дмитро Гордон.

У ефірі Україна 24 він припустив, що Путіну не цікавий обмін Медведчука, оскільки він розчарувався у своєму кумі.

"Він для нього – відпрацьований матеріал, і більше не цікавий. Медведчук, якби поводився героїчно, як українська армія, був би цікавий Путіну", - вважає Гордон.

За його словами, причиною для розчарування Путіна могла стати плідна співпраця Медведчука з українським слідством. Путін може розцінити ситуацію як зраду, якої він не прощає.

"Наскільки я знаю, Медведчук щільно співпрацює зі слідством і надає всі необхідні свідчення. Навіщо він Путіну?" - стверджує Гордон.

читайте такожМедведчук звернувся до Зеленського і Путіна - хоче, щоб його обміняли на людей у МаріуполіТакож він додав, що глава Кремля чітко показав своє ставлення до Медведчука, який довгий час представляв інтереси Росії в Україні.

"Він йому просто не цікавий. Тому, думаю, його навіть вимінювати не будуть, так мені здається", - підкреслив Дмитро Гордон.

Затримання Віктора Медведчука

Президент Володимир Зеленський 12 квітня заявив, що Служба безпеки України провела спецоперацію, підсумком якої стало затримання голови політради проросійської партії ОПЗЖ, кума глави РФ Путіна, народного депутата Віктора Медведчука. Його підозрюють у державній зраді.

У Службі безпеки України підтвердили затримання Медведчука. Керівник спецслужби Іван Баканов анонсував проведення державою серйозної роботи з людьми, які працюють на Росію.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Медведчука затримали під час спеціальної операції СБУ. Причому, за його словами, затримання відбулося не у Києві.

Секретар РНБО Олексій Данілов зробив заяву, згідно з якою Медведчук був затриманий на західному кордоні України при спробі втечі з країни. Данілов не підтвердив, але й не спростував версію про те, що Медведчука пов'язали на кордоні з Угорщиною. Як стверджує чиновник, політик сам переодягнувся у форму військового ЗСУ.

16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави.

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