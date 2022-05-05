Коли впаде Кримський міст: у Мережі з'явився сайт зі зворотним відліком

Кримський міст можливо завалиться 9 травня 2022 / Колаж Igor Smelyansky, twitter.com/Krymsky_bridge

У Мережі з'явився сайт, на якому йде зворотний відлік до падіння Кримського моста, що з'єднує територію країни-аресора і окупанта Росії та анексований Крим.

Судячи з даних з сайту Crimeanbridgedown, Кримський міст впаде 9 травня.

Також на сайті є звернення до росіян, які проживають в Криму.

"Росіяни, які переїхали до Криму після його окупації в 2014 році, у вас ще є час залишити територію суверенної держави Україна!" - йдеться у зверненні.

Коли завалиться Кримський міст-названа дата / crimeanbridgedown.com.ua

Чи може Україна зруйнувати Кримський міст

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна повинна знищити Кримський міст, яким РФ перекидає зброю та підкріплення своїм військам. За словами Жданова, якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає "логістичною пасткою".

Волонтер ЗСУ, блогер і офіцер Юрій Касьянов розповів, що в України є можливість завдати удару не лише по Кримському мосту, але і по Кремлю. За словами військового, українські війська не йдуть на такі дії, щоби російська пропаганда не використовувала їх у своїх цілях. Залишається важливим, щоби всі розуміли, що Росія перша напала на Україну.

Колишній заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко зробив заяву про те, що Україна може знищити Кримський міст. Але для цього потрібен відповідний момент. На його думку, час для ударів по естакаді та військовому арсеналу РФ в захопленому Придністров'ї ще не настав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України, щойно у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Інші новини: