Кримський міст приречений: у МВС назвали умову знищення "дітища Путіна"

Кримський міст / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

Руйнування Кримського моста є питанням часу. Його доля вже вирішена, заявив радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Як підкреслив він в ефірі Каналу 24, поки в України немає можливості, щоб завдати удару по російському мосту через Керченську протоку.

Він говорить про те, що Україні необхідно просунутися до узбережжя Азовського моря.

"У нас для цього (знищення моста, – ред.) поки немає такої зброї. Точніше є, але нам потрібно набагато ближче просунутися до узбережжя Азовського моря", - сказав радник глави МВС.

"Можу сказати одне: Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки в тому, коли це станеться", - додав Андрусів.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Збройні сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

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