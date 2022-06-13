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Грузія заслуговує статусу кандидата в ЄС більше, ніж Україна - прем'єр Гарібашвілі

13 червня 2022, 19:27

Він переконаний, що надавати Україні статус кандидата на членство в ЄС потрібно тільки після того, як його отримає Грузія.

Гарібашвілі
Гарібашвілі вважає, що Грузія більше, ніж Україна заслуговує статус кандидата на членство в ЄС / УНІАН

Грузія робить все, щоб отримати статус кандидата на членство в ЄС. Тому вона заслуговує на це більше, ніж Україна. Таку гучну заяву зробив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє Грузія Online.

Він переконаний, що надавати Україні статус кандидата на членство в ЄС потрібно тільки після того, як його отримає Грузія.

"Якщо комусь і повинні надати статус кандидата в ЄС, то це – Грузії, а потім вже Україні та Молдові. Коли говорять, що Україна в стані війни і тому їй повинна бути надана, перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу", – сказав Іраклій Гарібашвілі.

Він вважає, що цей статус заслужено, оскільки грузинський народ веде "30-річну боротьбу на шляху будівництва демократії і реформ".

"Якщо це рішення не буде справедливим, зрозуміло, ми відповідно, як я сказав, докладно все пояснимо нашому населенню, народу, співгромадянам...",- додав Гарібашвілі.

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Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня під час зустрічі з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен оголосив про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для вступу до ЄС. Документ відправили на розгляд інститутів Євросоюзу.

У Європейській Раді заявили, що заявку України на вступ до ЄС розглянуть у червні. Разом з нею вивчать аналогічні документи, подані Молдовою та Грузією.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен сказала, що Євросоюз повинен провести максимальну роботу для вирішення питання щодо вступу України до ЄС. За її словами, це не тільки стратегічний інтерес Брюсселя, але й борг Європи.

Європейський парламент 8 червня проголосував за резолюцію, в рамках якої рекомендував Євросоюзу підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Європейські парламентарії вважають, що такий крок стане визнанням солідарності з народом України.

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