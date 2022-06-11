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У Грузії закотили істерику через статус кандидата в члени ЄС, порівнявши Україну з "жебраком"

11 червня 2022, 16:28

Іраклій Гарібашвілі зробив прозорий натяк у бік України.

Гарібашвілі
Іраклій Гарібашвілі / УНІАН

Глава уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про те, що в разі негативного рішення Єврокомісії з приводу європейських перспектив його країни, він залишає за собою право "підняти завісу".

"Якщо рішення буде несправедливим, я залишаю за собою право "підняти завісу" і сказати все", - заявив він, правда не уточнивши, що саме має на увазі, повідомляють Новини-Грузія.

При цьому прем'єр також зазначив, що статус кандидата для Грузії "має символічне значення".

"Звичайно, це дуже хороший статус, але для нас головний документ, вісь і орієнтир – це угода про асоціацію, безвізовий режим, вільна торгівля", - пояснив свою позицію Гарібашвілі.

При цьому Грузинський чиновник також зробив прозорий натяк у бік України.

"Ми є однією з найбільш цивілізованих націй....ми не жебракуємо", - сказав Гарібашвілі, зазначивши, що Грузія не вимагає нічого незаслуженого.

Вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен сказав, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для вступу в ЄС. Документ був відправлений на подальший розгляд Брюсселем.

У Європейській Раді заявили, що заявку України на вступ до ЄС розглянуть у червні. Разом з нею вивчать аналогічні документи щодо євроінтеграції Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підкреслила, що ЄС повинен докласти максимум зусиль для вирішення питання щодо вступу України до ЄС. За словами чиновника, це не тільки стратегічний інтерес Європи, але і її борг.

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