Продав коштовності: вчитель з Грузії зібрав пристойну суму для допомоги українцям

Учитель з Грузії зібрав допомогу для України / Фото: Ладо Апхазава / Facebook Більше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/shkolnyy-uchitel-v-gruzii-sobral-dlya-ukrainy700-tys-pomoshchi-1612467.html

Учитель з грузинського села Чібаті в Гурії Ладо Апхазава зібрав $700 тис. на допомогу українцям, пише Netgazeti.

За інформацією журналістів, Апхазава - фіналіст Міжнародного конкурсу Global Teacher Award 2019, який також називають "вчительським Оскаром".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він почав благодійну акцію і виставив на продаж золоту медаль переможця конкурсу і прикрасу своєї матері.

"Щоб допомогти українським школярам і викладачам, я вирішив продати золоту каблучку, залишену мені мамою, і мою нагородну монету. Напевно, 2500 ларі (близько $800) буде достатньо", – написав він у Facebook 4 березня.

Пост отримав велику увагу, його опублікували користувачі соцмереж 39 країн.

"Востаннє, коли ми перевіряли рахунок, було зібрано $700 тис.", – повідомив учитель на початку червня.

За його словами, кільце і монету купив Грузинський адвокат Звіад Кордзадзе, а потім обидві речі він повернув вчителю. Зібрані кошти були передані польській організації, яка на виручені кошти забезпечує доставку продуктів та інших предметів першої необхідності біженцям до притулків.

Війна в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують здійснювати обстріли із застосуванням ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню,

Ворог проводив наступальні штурмові дії, зазнав втрат і був змушений відвести свої підрозділи на відновлення.

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