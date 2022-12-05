Україна отримає все, що потрібно для перемоги: ракети, бронетехніку і системи ПРО - Подоляк

Україна з часом отримає все, що потрібно для перемоги у війні з Росією - Подоляк / Колаж Офіс президента, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Україна з часом отримає від держав-партнерів все, що потрібно для перемоги у війні з Росією. Києву нададуть далекобійні ракети, бронетехніку в будь-якому обсязі, новітні і старі системи протиповітряної оборони. Однак все це буде лише з часом. Світу потрібно відмовитися від обережної позиції. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що українська держава з часом має отримати озброєння, які потрібно для перемоги над російським агресором. В тому числі, і ПРО для закриття неба і запчастини для трансформаторів.

"У нас будуть далекобійні ракети, у нас буде бронетехніка в будь-якому обсязі, у нас будуть і новітні, і старі системи ПРО - їх буде досить багато, щоб закрити небо. У нас будуть запасні частини для трансформаторів для того, щоб у нас була розподільна мережа і давала нам світло. У нас це буде. Але буде поступово - це ключове слово", - зазначив чиновник.

Михайло Подоляк підкреслив, що світовій спільноті потрібно відмовитися від обережної ролі і переосмислити свій вплив.

Як тільки це станеться, Україна отримає все, що потрібно для перемоги над російськими окупантами.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що керівник держави-агресора РФ Володимир Путін намагається використовувати зиму як зброю проти України.

Окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак Путін не зможе зупинити Україну.

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Окупанти зазнають втрат, проте швидко поповнюють сили.

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