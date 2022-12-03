Хотів показати силу РФ: WSJ назвала ім’я людини, яка переконала Путіна піти війною проти України

Путіна переконав розпочати війну Ковальчук / kremlin.ru

Російський мільярдер Юрій Ковальчук є одним із головних прихильників вторгнення РФ в Україну. 71-річний олігарх є близьким другом диктатора Путіна. До повномасштабного вторгнення Ковальчук часто спілкувався з главою Кремля та розвивав думку про те, що війна може показати Заходу силу Москви. Про це з посиланням на друга сім'ї Ковальчука та ексспівробітника російської розвідки пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, Ковальчук є близьким другом Путіна упродовж десятиліть. Хоч він і не має посади в російському уряді, проте значно впливає на політичну ситуацію в Росії.

"Пан Путін уже давно покладається на найближче коло надійних союзників, щоб керувати бізнесом у найважливіших секторах російської економіки. Пан Ковальчук виділяється як особистими стосунками з президентом, так і своєю роллю у формуванні громадської думки", - йдеться в повідомленні.

Автори матеріалу зазначають, що Ковальчук є одним із найбільших медіамагнатів РФ з імперією телеканалів, газет і соціальних мереж. Так, телеканали мільярдера представляли спокійну картину призову мобілізованих, а також розповідали про українську "брудну бомбу" та передбачали розвал США.

Окрім того, Ковальчук є власником соцмережі "ВКонтакте", за допомогою якої влада контролює будь-які прояви "інакодумства" в країні.

Також Ковальчук контролює частину банківської сфери РФ. Міністерство фінансів США ще у 2014 році ввело проти нього санкції, назвавши мільярдера "особистим банкіром" Путіна. Він також знаходиться в "чорних списках" Великобританії та ЄС.

Нагадаємо, нещодавно директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін заявляв, що після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону.

За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

Раніше Главред повідомляв, що на фоні наступу ЗСУ і втечі з Росії все більшої кількості розумних людей російські еліти починають розуміти, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну було помилкою. Вони бачать, що російський диктатор Володимир Путін програє війну, а поразка Росії у війні може призвести до падіння путінського режиму. Тому еліти РФ уже зараз починають обговорювати, як їм далі жити без диктатора Путіна.

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