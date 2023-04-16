"Чи дійде до унітазів, ми ще не знаємо": війська РФ готуються мотати з Енергодара - мер

Армія країни-агресора Росії готується до контрнаступу Збройних сил України в Запорізькій області і збирається втекти з Енергодара. Там окупанти нарили окопів і вкрали ліжка, матраци, шафи і парти з дитячого садка і гімназії. Поки що незрозуміло, чи будуть росіяни красти унітази. Про це заявив мер міста Дмитро Орлов.
У своєму Telegram-каналі він написав про те, що в Енергодарі російські загарбники готуються до контрнаступу ЗСУ і розуміють неминучість звільнення захоплених територій.
"Про це свідчить не тільки перерита окопами земля, мінування територій поблизу міста, а й евакуаційний план на випадок "якщо шо, то швидко тікаємо", - вважає Орлов.
За його словами, інші ознаки втечі окупантів – випадки крадіжок майна освітніх установ, яких стало більше. Зокрема, в дитячому садку №3 війська РФ вкрали частину ліжок, матраців та інші предмети. У гімназії №2 вони поцупили парти, шафи і стелажі.
Мер уточнив, що на даний момент незрозуміло, чи прихопить "друга армія світу" енергодарські унітази. Однак такий сценарій не виключений - російські війська можуть забрати унітази в найпершу чергу.
"Чи дійде справа до унітазів, ми ще не знаємо. Але, враховуючи безславний досвід і особливу любов мародерів РФ до цього "девайсу", не виключаємо, що унітази будуть "евакуйовані" в першу чергу", - підкреслив Дмитро Орлов.
Чому армія Росії краде унітази в Україні
Колишній глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович раніше зазначив, що деякі дії російських військ в Україні ніхто не зміг би пояснити, крім психіатра.
На думку В'ятровича, унітаз став призом солдата РФ, який той закинув на танк і повіз додому.
Один з військових країни-окупанта Росії раніше зізнався, що вдома у нього немає ані душа, ані нормального туалету.
В Україні він побачив цивілізацію, водночас вдома у нього туалет у вигляді дірки в підлозі.
Контрнаступ ЗСУ: