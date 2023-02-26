Шеф ЦРУ попередив: Китай готує план перекидання у РФ партії летальної зброї

Адміністрація Джо Байдена намагається стримати владу Китаю від прийняття фатального рішення.

Вільям Бернс / УНІАН

Китай розглядає ймовірні плани постачання РФ летальної зброї для війни проти України, заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

Разом з тим він зазначив, що остаточне рішення Пекіном ще не прийнято. Про це він повідомив в інтерв'ю CBS News.

"Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання (Росії – ред.) летальної зброї", — підкреслив директор ЦРУ.

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У свою чергу він звернув увагу на те, що адміністрація Джо Байдена намагається стримати владу Китаю від прийняття такого рішення.

"Ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийнято, і не бачимо доказів фактичних поставок летального озброєння. Саме тому Блінкен і президент чітко виступили з поясненнями щодо наслідків такого кроку", – пояснив шеф ЦРУ.

Він також упевнений в тому, що китайський глава Сі Цзіньпін дуже уважно спостерігає за російським вторгненням в Україну.

"Немає жодного іноземного лідера, який би спостерігав за досвідом Путіна в Україні, за розвитком війни більш уважно, ніж Сі Цзіньпін. Я думаю, багато в чому він був збентежений і протверезів через побачене", - додав Бернс.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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