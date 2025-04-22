США хочуть заморозити війну і віддати Крим Росії: WP - про "мирний план"

У Трампа хочуть змусити Україну піти на поступки в обмін на припинення бойових дій.

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Трамп офіційно хоче віддати Крим Росії / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook.com/WhiteHouse

США офіційно хочуть визнати анексований Крим російським та "заморозити" лінію фронту у рамках мирної угоди. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, знайомі з внутрішніми обговореннями.

Це може відбутися вже у цю середу, 23 квітня, у Лондоні. При цьому зазначається, що пропозиції США були представлені Україні у Парижі минулого тижня. Вони також передбачають послаблення санкцій проти РФ згідно з майбутньою мирною угодою. В обмін на це Кремль повинен припинити бойові дії в Україні.

Водночас союзники сподіваються отримати гарантії безпеки та програми реконструкції для України в обмін на будь-які подібні територіальні поступки. Програми реконструкції можуть бути частково оплачені замороженими російськими активами.

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Західний чиновник заявляє, що нині рівень тиску США на Україну "вражаючий". В американських пропозиціях є кілька ідей, з якими Київ погоджується.

"Є занепокоєння, що Трамп намагається підштовхнути українців і не був достатньо жорстким щодо Росії. Останнє питання зараз полягає в тому, що Україна отримує в обмін на відмову від частини своєї території?", — сказав Муджтаба Рахман, керуючий директор Eurasia Group, консалтингової фірми з політичних ризиків.

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