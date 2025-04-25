Дрони атакували аеродроми РФ в окупованому Криму: що відомо

Коротко:
- Дрони атакували окупований Крим
- Вибухи було чути в Армянську та Красноперекопську
У ніч на 25 квітня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи після того як ударні безпілотники "навідалися" на аеродроми РФ. Зокрема, дрони були помічені в Новофедорівці та Качі.
Як повідомляє моніторингова група Кримський вітер, звуки вибухів фіксували в Армянську і Красноперекопську.
"Сьогодні вночі БПЛА атакували російські аеродроми в Новофедорівці та Качі, повідомляють наші підписники. Атака тривала близько п'яти годин поспіль. Також вибухи чули в Армянську та Красноперекопську", - йдеться в повідомленні.
Інформації про наслідки удару поки що немає.
Зазначимо, державний військовий аеродром Кача розташований у межах міста Севастополя на північній околиці міста. Це найстаріший діючий аеродром, який функціонує з 1912 року і донині. Спочатку створювався для навчання курсантів при Офіцерській школі авіації на річці Кача. Експлуатант аеродрому - 318-й окремий змішаний авіаційний полк Чорноморського флоту РФ, на аеродромі базуються літаки Ан-26, Бе-12, а також вертольоти Ка-27.
У Новофедрівці розташований гарнізон авіаторів (раніше іменувався Саки-4). Аеродром приймає всі типи ПС без обмежень.
Як писав Главред, у ніч на 24 квітня в російській Коломиї прогриміли вибухи внаслідок атаки невідомих безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, там розташоване АТ Науково-виробнича корпорація КБ машинобудування.
У ніч на 17 квітня в місті Шуя Іванівської області РФ прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа. РосЗМІ пишуть про атаку на розташування 112-ої гвардійської ракетної бригади, яка причетна до ракетного удару по Сумах 13 квітня, що забрав життя десятків українців.
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