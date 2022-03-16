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Україна і РФ обговорюють мирний план: проблема - окуповані Крим і Донбас - Financial Times

16 березня 2022, 17:46

Москва вимагає, щоб Київ оголосив про нейтралітет і погодився на скорочення Збройних сил, стверджують журналісти.

переговори Україна РФ
Київ і Москва обговорюють мирний план з 15 пунктів - FT / соцмережі

Україна і Росія досягли прогресу за попереднім мирним планом, спрямованим на врегулювання збройного конфлікту. Серед пунктів - припинення бойових дій, виведення російських військ, нейтральний статус української держави, відмова від вступу до НАТО і нерозміщення іноземних баз. В обмін Київ повинен отримати гарантії безпеки від США, Британії та Туреччини. Проблема реалізації домовленостей у можливій неприйнятності західних гарантій для Москви і статусі окупованих Криму і Донбасу.

Про це пишуть журналісти видання Financial Times з посиланням на трьох учасників перемовин. Вказується, що попередній план складається з 15 пунктів.

Згідно з даними британської преси, мирний план обговорюється ще з понеділка. У ньому зазначено, що вогонь буде припинено, а російські війська вийдуть з України, якщо Київ оголосить про нейтральний статус і піде на скорочення Збройних сил.

В обмін на такі рішення Україна повинна отримати гарантії безпеки від трьох держав – Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Туреччини.

Однак видання вказує, що гарантії Заходу можуть бути неприйнятні для Москви, а перешкодою для підписання документа також стане і статус окупованих Росією Криму та Донбасу.

FT пише, що радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про обов'язкове включення до мирної угоди пунктів про виведення військ РФ з територій України, окупованих на момент початку повномасштабного військового вторгнення – 24 лютого 2022 року.

Раніше тимчасова повірена США у справах України Христина Квін зробила заяву про те, що НАТО побоюється військового конфлікту з Росією, тому не готове закрити небо над українською державою. Західний світ вивчає сценарій, за якого Києву нададуть літаки і засоби протиповітряної оборони, щоб Україна сама вирішила це питання.

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