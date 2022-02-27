Україна готова на переговори з РФ в країні, з території якої не летять ракети - Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Мінськ не підходить для переговорів з РФ / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона не проти переговорів з Росією заради мирного врегулювання війни, але майданчиком для дискусії не може бути Мінськ.

"Зараз звучить багато новин про переговори Росії та України, які можуть закінчити цю війну і повернути мир всім нам. І в них часто згадують вашу столицю - Мінськ, як платформу для переговорів. Як майданчик, який обирали не ми і не ви, а керівництво Росії", - сказав Зеленський у новому відеозверненні 27 лютого.

Він зазначив, що саме з білоруського боку чотири дні тому пішла техніка, ракети, літаки, гелікоптери, які стріляли по українських домівках.

"Це страшне дежавю, Київ атакували о четвертій ранку. О четвертій ранку - у кого таке почуття гумору, як в 1941 році. Ви спали, білоруси, а ми прокинулися. Але ви і зараз спите, а ми з того моменту вже не лягали, тому що ми боремося за свою країну, свободу, тому що маємо на це повне право", - сказав Зеленський.

За словами президента, якби з боку Білорусі не було агресивних дій, то можна було б говорити про переговори в Мінську.

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"Зараз ми говоримо: не Мінськ, майданчиком можуть будь-які інші міста для зустрічі. Звичайно, ми хочемо миру, хочемо зустрічатися, закінчення війни. Варшава, Братислава, Стамбул, Будапешт, Баку - це все ми запропонували російські стороні. І будь-яке інше місто нам підходить. У країні, з території якої не відлітають ракети. Тільки так переговори можуть бути чесними і можуть дійсно закінчити війну", - сказав Зеленський.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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