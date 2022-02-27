"Будьте Білоруссю, а не Росією": Зеленський звернувся до білорусів

Зеленський звернувся до білорусів / скріншот

Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення. Цього разу воно було адресоване громадянам Білорусі.

"Сьогодні всіх вас (білорусів, - ред.) кличуть на виборчі дільниці, щоби проголосувати на референдумі. Це могло б виглядати як звичайний політичний процес, але зараз вже точно не може бути нічого звичайного. Зараз ухвалюється рішення зовсім іншого рівня", - сказав Зеленський.

За його словами, минула ніч в Україні була жорстокою, знову були обстріли, бомбардування житлових кварталів і цивільної інфраструктури.

"На сьогодні немає жодного об'єкта в країні, який окупанти не вважали для себе допустимою мішенню. Вони воюють проти всіх, проти всього живого - дитячих садків, житлових будинків і навіть проти машин швидкої допомоги. Вони застосовують реактивну артилерію, ракети проти цілих міських районів, в яких немає і ніколи не було жлдної військової інфраструктури. Васильків, Київ, Чернігів, Суми, Харків та багато інших міст України виживають в таких умовах, які останній раз були на нашій та на вашій землі під час Другої світової війни. Але у війні, яка йде зараз, ви з нами не на одному боці", - сказав Зеленський.

Він додав, що з білоруської території війська Російської Федерації запускають ракети по Україні.

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"Все це - теж де-факто референдум для вас. Ви вирішуєте, хто ви, ви вирішуєте, ким бути і як ви будете дивитися в очі своїм дітям, як ви будете дивитися в очі одне одному, своїм сусідам. А ми - ваші сусіди. Будьте Білоруссю, а не Росією", - додав президент.

Як повідомляв Главред, Повітряні Сили ЗС України збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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