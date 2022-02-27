У Кремлі заявили, що в Білорусь прибула делегація для переговорів з Україною/ Reuters

В Росії заявили, що до Білорусі для переговорів з Україною прибула російська делегація.

Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише російський "ТАСС".

За словами прессекретаря Путіна, у делегацію входять представники російських МЗС, Міноборони, адміністрації президента та інших відомств.

Делегація перебуває у білоруському Гомелі. За словами Пєскова, вони готові приступити до перемовин.

У той же час президент України у своєму зверненні наголосив, що Україна не може погодитися на переговори у Білорусі, адже з території цієї країни також ведуться військові дії проти нашої держави.

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"Якби з вашої території не було військових дій – ми могли б піти на переговори у Мінську. Саме тому ми говоримо, що на майданчику можуть бути інші міста для зустрічі: Варшава, Стамбул, Будапешт. Та будь-яке інше. У країні, з території якої не летять ракети", – наголосив Зеленський.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook також відреагував на таку заяву російської сторони і зазначив, що в України є вимоги для переговорів з Росією:

Повна капітуляція російських окупаційних військ.

Повне відновлення територіальної цілісності України!

Репарації за зруйновану економіку та інфраструктуру.

"Це для початку переговорів. Інакше - відключення систем міжнародних платежів, закриття повітряного простору, тотальна економічна розруха. Ну і, звичайно, гори трупів росіян", – зазначив Геращенко.

Раніше, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський закликав російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Хочу ще раз звернутися до президента Російської Федерації. По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей", – заявив Володимир Зеленський.

Пізніше Путін у телефонній розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявляв, що готовий провести переговори з Україною "на високому рівні".

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