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Україна готова до виконання Мінських угод, а Зеленський до зустрічі з Путіним - Єрмак

24 грудня 2021, 16:36

За словами глави ОП, Україна всіляко прагне до миру.

Єрмак
Єрмак заявив про готовність України до миру / УНІАН

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив про постійне ведення переговорів з Росією. За його словами, вони ведуться в різних форматах. Також він підкреслив, що Володимир Зеленський повністю готовий до переговорів з Володимиром Путіним.

"Президент багато разів говорив, що готовий до такої зустрічі. Коли і де вона відбудеться, питання відкрите... як тільки буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти і буде предмет для розмови, він відбудеться", - розповів Єрмак в інтерв'ю журналу Фокус.

Головною мотивацією цієї зустрічі, вважає Єрмак, повинні бути припинення війни, прагнення до миру.

"Як сказав президент України у своєму посланні в парламенті, щоб сьогодні вирішити цю головну проблему для всієї країни, потрібно безпосередньо говорити з Росією і її керівником", - підкреслив Єрмак.

Також глава ОП розповів, що Україна вийшла з трьома дуже важливими ініціативами.

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"Перше - повернення до режиму припинення вогню. Друге: піднімається питання двох КПВВ- "Щастя" і "Золоте" ... третє — давно не було обміну, ми передали в ТКГ в черговий раз списки людей на звільнення, це до ста чоловік. Поки відповіді немає. Наші представники в ТКГ продовжують вести переговори", - додав Єрмак, зазначивши, що Україна готова виконувати взяті на себе зобов'язання. Йдеться і про Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на сході України.

При цьому він згадав про різну інтерпретацію деяких питань.

"У документах є спірні питання, є деякі положення, сформульовані таким чином, що трактуються сторонами по-різному. Тому Україна пропонує і буде пропонувати шляхи виходу з ситуації, що створилася, головне, щоб було бажання з того боку", - сказав Єрмак.

Розповів він і про "формулу Штайнмаєра", в якій, як зазначив, не бачить нічого поганого.

"У цій формулі ключовий момент-що легітимність виборів підтверджується ОБСЄ. Є Т. зв. Копенгагенський документ, який встановлює принципи проведення демократичних виборів. Тобто вибори повинні проходити повністю під контролем української влади, за участю всіх українських партій, ЗМІ та міжнародних спостерігачів, а правоохоронці України повинні забезпечувати безпеку", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, раніше в МЗС заявили, що глава офісу президента Андрій Єрмак і українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) виконали титанічну роботу, щоб домогтися відновлення режиму припинення вогню - домовленість про це була досягнута під час засідання 22 грудня.

Крім цього, в українському зовнішньополітичному відомстві закликали РФ сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню і завершення збройного конфлікту на Донбасі.

Заява Путіна про нібито підготовку Україною операції на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін 23 грудня, під час пресконференції в Москві заявив, що Україна нібито може готувати військову операцію на Донбасі. За його словами, Україна двічі намагалася силовим шляхом вирішити ситуацію на Донбасі, і тепер може готувати нову військову операцію.

Російський президент також вважає, що Захід будує з України "Антиросію".

Умова ненападу РФ на Україну

Також Путін під час пресконференції прокоментував звинувачення на адресу РФ Про підготовку військового вторгнення в Україну. Він прямо не заперечував ймовірність російського вторгнення, проте зазначив, що це буде залежати від забезпечення безпеки Росії.

"З приводу гарантій. Наші дії будуть залежати не від ходу переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії сьогодні і на історичну перспективу", – заявив він.

Путін заявив про те, що РФ виступає за нерозширення НАТО на схід, і підкреслив, що Захід повинен дати гарантії безпеки Росії – "негайно і зараз, а не вимагати їх від нас".

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