УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Обстрілів не буде: у ТКГ домовилися про припинення вогню на Донбасі

22 грудня 2021, 22:31

Учасники переговорів висловили готовність дотримуватися угоди про посилення режиму припинення вогню.

Війна на Донбасі
На Донбасі буде тиша / sud.ua

Тристороння контактна група в середу, 22 грудня, прийшла до домовленостей припинити вогонь на Донбас.

"На сьогоднішньому засіданні ТКГ за участю представників ОРДЛО пріоритет був наданий питанням безпеки і, зокрема, дотримання режиму припинення вогню. Я був радий, що учасники висловили свою рішучість повністю дотримуватися угоди про посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - заявив представник ОБСЄ Мікко Киннунен.

Дану Домовленість підтримали також У Міноборони та Збройних силах України.

"ЗС України запевняють щодо своєї позиції послідовно і неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, передбачених вищевказаними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше глава МЗС країни Дмитро Кулеба заявив, що Україна не піде на головну вимогу Росії – переговори з так званими представниками російських окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР". Москва є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

Реклама

Приклад Молдови, яка погодилася на умови росіян – пішла на переговори з сепаратистами і проголосила позаблоковий курс – показує безглуздість односторонніх поступок Москві, підкреслив він.

Читайте також:

Агресія Росії на Донбасі

У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.

У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.

viber
обстріли вторгнення Росії війна на Донбасі військова агресія РФ ТКГ новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Обстрілів не буде: у ТКГ домовилися про припинення вогню на Донбасі». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп Таро на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - труднощі, Ракам - успіх, Терезам - зміниГороскоп Таро на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - труднощі, Ракам - успіх, Терезам - зміни Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаСмачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецепта Найгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколоНайгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколо Поробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік ТиграПоробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік Тигра У моду на зиму 2022 повернулися теплі черевики жіночі надзвичайної краси з непередбачуваних 60-хУ моду на зиму 2022 повернулися теплі черевики жіночі надзвичайної краси з непередбачуваних 60-х
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
23:46

Копи Дніпра вразили своїм вчинком: несамовиті фото

23:28

В Україні зростуть пенсії: кого і коли чекає підвищенняВідео

23:21

Які сухофрукти найшкідливіші - відповідь вчених

23:07

В Україні хочуть скоротити термін дії COVID-сертифікатаВідео

23:00

Чому не можна мити підлогу старим одягом і футболкамиВідео

Реклама
22:38

Maruv стала жертвою російських аферистівВідео

22:31

Обстрілів не буде: у ТКГ домовилися про припинення вогню на ДонбасіВідео

21:59

Шмигаль перерахував загрози опалювального сезонуВідео

21:45

Нова зустріч Путіна і Байдена та "гарантії безпеки": у Кремлі вибухнули умовою на адресу СШАВідео

21:44

В Україні запроваджують бустерну дозу вакцини: для кого дозволилиВідео

21:28

Який овоч хороший в "будівництві" кісток-коментар вчених

21:18

2022 рік може стати останнім для пандемії коронавірусуПогляд

21:04

Українські жінки зобов'язані стати на військовий облік: кого не візьмуть на роботу без документівВідео

20:43

Україна оголосила про контракт з Угорщиною в обхід Газпрому і різке зростання імпорту газу з Європи

20:37

Місяць Козерога: що потрібно зробити знакам Зодіаку, щоб залучити удачу і щастяВідео

20:35

Реанімація не допомогла: у Польщі помер зірка Танців з зірками

20:29

Українська блогерка відразу після розлучення показала публіці свого нового хлопця

19:58

Ультиматум Путіна НАТО і загроза ядерного удару: у Раді назвали причину атаки РосіїВідео

19:47

Дві області вимагають перейменування Росії

19:36

Надя Дорофєєва здивувала різкою зміною іміджуВідео

Реклама
19:04

Чим небезпечні прямі переговори з терористами: експерти пояснили на прикладі Придністров'я

19:01

Загроза віялових відключень світла і планові ремонти: у Кабміні пояснили ситуаціюВідео

19:00

Ціни на продукти 2022: що подорожчає найбільше

18:57

Дружина футболіста Динамо засвітила пишний бюст у бікіні

18:51

Клієнтка "Нової Пошти" поскаржилася на хитрість співробітниківВідео

18:26

У Рівному 7-класник жорстоко побив дівчинку в школі до струсу мозкуВідео

18:20

Найгарніший нюдовий новорічний манікюр 2022, який пасуватиме під будь-яке святкове вбранняФотоВідео

18:07

Отелло і поруч не стояв: топ-5 чоловіків-ревнивців за знаком Зодіаку

17:58

Зірка Іронії долі зламала хребет

17:56

Україні загрожує нова хвиля COVID-19: у Зеленського назвали терміниВідео

17:32

1000 за вакцинацію: коли з'являться фізичні картки для отримання грошейВідео

17:31

Назвався лікарем і попросив роздягнутися: чоловік розбещував 7-річну дівчинку в шкільному туалетіВідео

17:02

Імплементація REMIT у повній версії є ризикованим кроком - експерти

16:58

РФ стягнула понад 100 тисяч військ до кордонів України: Данілов оцінив ймовірність наступу МосквиВідео

16:33

Ціни злетять до небес: в Україні подорожчає паливоВідео

16:25

Завалить снігом по пояс: в Україну йде сильний мороз та потужний снігопадВідео

15:49

Вчені виявили несподівану небезпеку неправильної ходьби

15:41

У Запорізькій області чоловік зарізав людину і возив тіло на велосипеді по містуВідео

15:37

"Погрожував зарізати бензокосою і бив дітей": 16-річна дівчина побила вітчима подруги, він помер

15:33

Поробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік Тигра

Реклама
15:31

"Слуга народу" обматюкав патрульних через зупинку його авто: з’явилося відео скандальних розбірокВідео

15:03

Смачніше ніж Олів'є: неймовірно простий і смачний салат на Новий рік 2022Відео

15:00

"Слуга народу" відірвалася від партії Порошенка: новий партійний рейтинг

14:37

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

14:18

З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання

14:04

Прямі перемовини Зеленського з Путіним і США: Арахамія оголосив про сценарій щодо ДонбасуВідео

13:52

"Є нюанси": Федоров розповів, коли і як за ковідну тисячу можна буде купити лікиВідео

13:21

Православний календар на січень 2022: важливі церковні свята і дати

13:17

Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулося

13:00

Гороскоп на завтра 23 грудня 2021: Левам - неймовірний шанс, Терезам - гроші, Стрільцям - небезпечні спокусиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти