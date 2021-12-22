Обстрілів не буде: у ТКГ домовилися про припинення вогню на Донбасі

На Донбасі буде тиша / sud.ua

Тристороння контактна група в середу, 22 грудня, прийшла до домовленостей припинити вогонь на Донбас.

"На сьогоднішньому засіданні ТКГ за участю представників ОРДЛО пріоритет був наданий питанням безпеки і, зокрема, дотримання режиму припинення вогню. Я був радий, що учасники висловили свою рішучість повністю дотримуватися угоди про посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - заявив представник ОБСЄ Мікко Киннунен.

Дану Домовленість підтримали також У Міноборони та Збройних силах України.

"ЗС України запевняють щодо своєї позиції послідовно і неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, передбачених вищевказаними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше глава МЗС країни Дмитро Кулеба заявив, що Україна не піде на головну вимогу Росії – переговори з так званими представниками російських окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР". Москва є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

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Приклад Молдови, яка погодилася на умови росіян – пішла на переговори з сепаратистами і проголосила позаблоковий курс – показує безглуздість односторонніх поступок Москві, підкреслив він.

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