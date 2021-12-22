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Дві області вимагають перейменування Росії

22 грудня 2021, 19:47

Країну-агресора хочуть перейменувати в Московію.

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Росія може стати Московією / glavred.info

В Україні виникла ідея перейменувати Росію в Московію. Таке прохання висунула Львівська обласна рада президенту Володимиру Зеленському та Верховній Раді. Таким чином депутати підтримали своїх колег з Рівного, які раніше висунули подібну ініціативу.

Йдеться про відновлення історичної справедливості.

"Ми, депутати Львівської обласної ради звертаємося до Президента України і Верховної Ради України з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія і Російська Федерація на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ на території України, а щодо громадян РФ відповідно вживати "московити", - сказано у зверненні депутатів облради 21 грудня

Депутати стверджують, що північно-східний сусід України, постійно зазіхає на нашу територію і "неправомірно користується вкраденою державною і географічною назвою "Росія"".

Також у зверненні йдеться про те, що 300 років тому, після низки перемог над Швецією і укладення ніштадського мирного договору, 22 жовтня 1721 Петро I перейменував Московське царство в Росію, а себе проголосив імператором.

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Однак, за словами народних обранців, на картах і атласах XV, XVI і навіть XVIII століття не відображена така країна як Росія, а лише як Московія. Московська держава повсюдно іменувалося як Московія, Московітія, а іноді навіть Тартарія.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що в Україні слід перейменувати населені пункти відповідно до вимог статті 41 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Він зазначив, що вже підписав кілька десятків звернень на керівників місцевих органів державної влади з проханням їх перейменувати.

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