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"Накачують озброєннями": Путіну ввижається підготовка Україною операції на Донбасі

23 грудня 2021, 12:30
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Захід будує з України "Антиросію". заявив президент РФ.

/ Reuters

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Україна нібито може готувати військову операцію на Донбасі.

Про це він заявив в ході прес-конференції в Москві, яка транслювалася на порталі YouTube.

За його словами, Україна двічі намагалася силовим шляхом вирішити ситуацію на Донбасі.

При цьому президент РФ не виключив, що Україна нібито може готувати нову військову операцію на Донбасі.

"Складається враження, що на Україні готують третю військову операцію і попереджають нас - не втручайтеся, ми повинні реагувати", - підкреслив він.

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Господар Кремля також вирішив, що Захід будує з України "Антиросію".

"І накачують її озброєннями, щоб "штовхнути радикалів на вирішення питань на Донбасі і в Криму, заявив президент РФ. Тому далі "ніякого руху в цей бік бути не повинно" - додав Путін.

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РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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