Путін побоюється, що Україна "довбане" Росію

Володимир Путін / REUTERS

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що висунув США вимоги щодо нерозширення НАТО на схід і стягнув війська до кордонів України через побоювання, що в перспективі з боку України Росію "довбануть".

Про це він заявив під час щорічної прес-конференції.

Путін вважає, що на території України створюють "антиросію з постійним накачуванням сучасною зброєю, з промиванням мізків населенню".

читайте такожЗапуск "Мінська" в обмін на нормандський формат: Путін вибухнув ультиматумом Україні по Донбасу"Ви уявляєте, як в історичній перспективі Росія повинна жити далі? Весь час з оглядкою, що там відбувається. Які нові системи озброєння поставлені. А потім під прикриттям цих нових систем озброєння штовхнути радикалів і на вирішення питань на Донбасі збройним шляхом, і, до речі кажучи, по Криму. Кримську платформу то навіщо підтримали? Якщо в кулуарах кажуть, що "з Кримом все, забули". Ні-штовхають і туди теж. Але ми ж повинні думати про перспективи забезпечення своєї безпеки навіть не на сьогоднішній день і не на наступний тиждень, а на найближчу перспективу. Як Росія повинна жити з цим? Весь час з оглядкою - що там буде і коли довбануть? Це серйозне питання", - поділився побоюваннями Путін.

"М'яч на їхньому боці"

Господар Кремля підкреслив, що "м'яч" на боці США, і він очікує переговорів у Женеві, які заплановані на січень.

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"Ясно, що один з найважливіших елементів сьогодні - це стабільність і безпека ось на цій ділянці, на цьому напрямку (України, - ред). І ми повинні зрозуміти, як буде забезпечена наша безпека. Тому без всяких хитрощів ми просто прямо поставили питання, що ніякого руху НАТО на схід далі бути не повинно. М'яч на їхньому боці, вони повинні нам щось відповісти. У зв'язку з цим хотів би підкреслити, що в цілому ми бачимо поки позитивну реакцію. І американські партнери нам говорять про те, що вони готові до початку цієї дискусії, цих переговорів на самому початку року в Женеві. Представники з обох сторін призначені. Сподіваюся, що розвиток ситуації піде саме цим шляхом", - підсумував Путін.

РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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