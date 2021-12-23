Умова ненападу РФ на Україну: Путін висунув ультиматум

Володимир Путін прямо не заперечував ймовірність російського вторгнення в Україну.
Президент Росії Володимир Путін прокоментував звинувачення на адресу РФ про підготовку військового вторгнення в Україну.
В ході прес-конференція у Москві він прямо не заперечував ймовірність російського вторгнення в Україну.
За його словами, можливість нової агресії РФ це залежатиме від забезпечення безпеки Росії.
"З приводу гарантій. Наші дії будуть залежати не від ходу переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії сьогодні і на історичну перспективу", - заявив він.
Господар Кремля заявив про те, що РФ виступає за нерозширення НАТО на схід.
"Ми, чи що ставимо ракети біля кордонів США, ні, це США знаходяться у нас на порозі, хіба це надмірна вимога: не ставити ніяких ударних систем біля нашого будинку, чого тут незвичайного?", - заявив він.
Путін заявив, що Захід повинен дати гарантії безпеки Росії - "негайно і зараз, а не вимагати їх від нас".
"Нам важливий не хід переговорів, нам важливий результат. Жодного дюйма на схід сказали нам в 90-і роки, ну і чого? Надули", - сказав президент РФ.
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РФ стягує війська на кордон України
Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.
Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.
Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.
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