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У Києві завершилися переговори Зеленського і держсекретаря США Блінкена

19 січня 2022, 16:23

Держсекретар США Ентоні Блінкен написав про дотримання принципу "нічого про Україну без України".

Зеленський і Блінкен
Зеленський і Блінкен / Володимир Зеленський / Twitter

Президент України Володимир Зеленський завершив переговори в Києві з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Як передає президент України на своїй сторінці в Twitter, він за підсумками зустрічі розраховує на посилення економічного і фінансового співробітництва між Україною і США і на те, що рішення, які відносяться до України, не будуть прийматися без участі української сторони.

"Я ціную безпосередню участь у деескалації ситуації навколо Росії. Дякуємо за політичну підтримку та підтримку безпеки. Розраховувати на посилення економічного і фінансового співробітництва. Я впевнений, що без цього рішення не буде", - зазначив Зеленський.

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен написав про дотримання принципу "нічого про Україну без України".

Що говорять у Держдепі

У ході зустрічі Блінкен запевнив, що НАТО посилить свою присутність у прифронтових країнах-союзниках у разі вторгнення Росії. Крім того, буде збільшена оборонна допомога Україні понад те, що вже надається.

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Зеленський і Блінкен обговорили міжнародну безпеку та економічну допомогу Україні.

Блінкен висловив вдячність Україні за постійні заклики до дипломатичного вирішення конфліктної ситуації.

"Якщо Росія обере шлях подальшої агресії проти України, США разом з союзниками і партнерами завдадуть непоправної шкоди економіці Росії", - підкреслив Блінкен.

Візит Блінкена в Україну

Візит не був запланований заздалегідь, про нього стало відомо тільки напередодні. Після агресивних заяв Кремля і новин про скупчення російських військ на кордоні Вашингтон хоче скоординувати з Києвом зусилля.

"Ми знаємо, що у Росії існують плани, як дуже швидко ще більше примножити війська на кордоні з Україною. І це дає Путіну можливість дуже швидко прийняти і реалізувати подальші агресивні дії проти України", - заявив Блінкен.

Він сподівається, що мирне врегулювання конфлікту можливе. І міжнародні союзники докладуть всіх зусиль, щоб змусити Росію заспокоїтися.

Після візиту в Україну держсекретар відправиться до Берліна, де з цієї ж теми розмовлятиме з Міністром закордонних справ Німеччини. А в п'ятницю в Женеві Блінкен повинен зустрітися з главою російської дипломатії Лавровим.

читайте також"Ми хочемо миру": Блінкен зробив заяву перед візитом в Україну

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