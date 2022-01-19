"На це спрямовані всі зусилля": Кулеба назвав умову завершення конфлікту з РФ

Дмитро Кулеба назвав умову завершення конфлікту з РФ / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що конфлікт з Росією буде завершено тільки після того, як російські війська покинуть Донбас і Крим.

Під час брифінгу він підкреслив, що якщо Росія готова до врегулювання ситуації, вона повинна продовжити переговори.

"Всі зусилля зараз спрямовані на те, щоб Росія рухалася дипломатичним шляхом. Єдине вирішення конфлікту - дипломатичне. Якщо Росія дійсно прагне до політичного врегулювання, вона повинна продовжити переговори. Цей конфлікт буде вирішений тоді, коли залишок російські солдати покинуть Донбас, Крим і Севастополь", - заявив Кулеба.

Обстановка на україно-російському кордоні

Американські журналісти з'ясували, що Росія практично завершила концентрацію своїх військ біля кордонів України. У прикордонних з Українською державою районах дислокуються понад 127 тисяч військових. Такі дії спрямовані на провокацію розколу Заходу і зниження можливостей США гарантувати безпеку в Європі.

Росіяни також перекинули оперативно-тактичні комплекси Іскандер і можуть використовувати ракети середньої дальності з метою знищення стратегічно важливих об'єктів. Про це заявили в Міністерстві оборони.

Росія посилює війська і на Донбасі

У Міноборони також уточнили, що Росія надає підтримку понад 35 000 бойовикам на Донбасі і розмістила в окупованих районах ОРДЛО близько 3 000 своїх військових. Неподалік з українським кордоном розгорнуті додаткові підрозділи радіозв'язку. Якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, то зараз росіяни в три рази збільшили кількість польотів, які проводяться з метою розвідувальної діяльності.