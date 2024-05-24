Україна отримає озброєння на $275 млн: США оголосили про новий пакет допомоги

Пакет військової допомоги має допомогти Україні відбити наступ Росії на Харківщині.

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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони США, Офіс президента

США надали Україні новий пакет військової допомоги для боротьби з Росією. Його сума - 275 мільйонів доларів. Про це повідомило Міноборони США.

"Цей пакет, який є частиною наших зусиль, щоб допомогти Україні відбити наступ Росії під Харковом, оцінюється у 275 мільйонів доларів. Він забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою", - йдеться в заяві Пентагону.

До складу пакета військової допомоги увійшли:

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боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155-мм та 105-мм;

60-мм мінометні міни;

ракети TOW з оптичним відстеженням та проводовим наведенням;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецька зброя та боєприпаси до неї і гранати;

боєприпаси для підриву;

протитанкові міни;

тактичні автомобілі для евакуації техніки;

каски, бронежилети;

засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту.

Це вже п'ятий пакет допомоги, який США виділили Україні після отримання нового фінансування від Конгресу.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією", - зазначили у заяві американського міністерства.

Що таке Пентагон? Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Допомога Україні від США - останні новини

10 травня стало відомо, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Її розмір становить 400 мільйонів доларів, повідомили в Пентагоні.

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США вже поставило на передові позиції ЗСУ в Україні частину озброєнь з попереднього пакету військової підтримки і зараз активно працює над доставкою решти озброєння і техніки, зокрема й з нового пакета допомоги.

Під час візиту до Києва 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на суму в 2 млрд доларів. Цей пакет покликаний негайно забезпечити Україну озброєннями, допомогти Києву в закупівлі зброї в інших країнах та інвестувати кошти в українську інфраструктуру.

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