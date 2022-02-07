НАТО планує посилити військову присутність на Сході, якщо війська РФ залишаться в Білорусі

НАТО підтримує Україну / колаж УНІАН, Reuters

В НАТО розглядають можливість збільшення своєї військової присутності в країнах Балтії та Польщі. Йдеться про той випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після завершення запланованих раніше військових навчань.

"Там, де ми маємо війська постійно, в різних країнах – дебати про це є результатом того, що відбувається зараз. Так, ми розглядаємо це. У майбутньому це може змінитися в залежності від розвитку подій. Звичайно, це дуже залежить від того, чи залишаться російські війська в Білорусі", - заявив у понеділок, 7 лютого, глава військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер, пише Reuters.

За його словами, НАТО нічого невідомо про справжні наміри РФ щодо вторгнення в Україну.

"Якщо ви подивитеся на нарощування військ, Росія дійсно може мати достатньо сил для серйозного вторгнення... до кінця цього місяця. Чи зроблять вони це, чи мають вони справжні наміри чи ні, ми не знаємо", - додав Бауер.

читайте такожЗахід не повинен кидати Україну з Грузією: Польща закликала НАТО до переговорів з Києвом і ТбілісіТим часом він підкреслив, що останні розгортання російських військ на кордоні з Білоруссю включали польові госпіталі та інші допоміжні підрозділи. А все це необхідно для підтримки військового наступу.

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"Якщо ви дійсно розглядаєте можливість вторгнення, вам насправді потрібно більше, ніж бойові сили. І це те, що ми також бачимо, все більше збирається вздовж російсько-українського та українсько-білоруського кордонів. Це само собою дуже тривожно", - зазначив адмірал.

Підтримка НАТО України

Нагадаємо, країни НАТО встановили "повітряний міст" для поставок озброєння і боєприпасів в Україну. До таких заходів Альянс вдався, щоб стримати можливе вторгнення російських військ.

Також раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг повідомив президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйен про продовження військового нарощування сил Російської Федерації біля кордонів України.

Крім цього, Україна, Європейський Союз і Північноатлантичний альянс запустили новий переговорний формат з метою обговорення питань безпеки. Зовнішні загрози ведуть до зміцнення співпраці для більш ефективного протистояння агресії Росії.

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