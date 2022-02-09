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Війська РФ біля кордонів України, у Білорусі та безпека: ЗМІ дізналися про вимоги ЄС до Москви

9 лютого 2022, 16:06

Євросоюз підготував листа для РФ щодо питань безпеки і загрози військового вторгнення в Україну, стверджують журналісти.

Євросоюз, прапор
Євросоюз запропонував Росії провести нові перемовини щодо безпеки - ЗМІ / Reuters

Європейський Союз підготував для Росії спеціального листа, у якому виклав свою позицію з питань загрози військового вторгнення в Україну. Дипломати ЄС вимагають відвести російські війська від українських кордонів, вивести військові сили з Білорусі і провести нові перемовини щодо безпеки в регіоні. Брюссель пропонує дискусію в декількох форматах, у тому числі і за лінією ОБСЄ.

Як повідомляє Politico, лист, який опинився в розпорядженні видання, є колективною відповіддю Євросоюзу на меморандум, який раніше Росія направила європейським країнам. Лист підписав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Ми, як і раніше, серйозно стурбовані ситуацією, що склалася, і твердо переконані, що напруженість і розбіжності повинні бути вирішені шляхом діалогу і дипломатії. Ми закликаємо Росію до деескалації і припинення нарощування військової присутності в Україні і навколо неї, а також у Білорусі", - написав Боррель.

Крім того, він додав, що Євросоюз та Північноатлантичний альянс готові до продовження діалогу з Росією в аспектах зміцнення загальної безпеки.

Вказується, що Брюссель пропонує провести дискусії в декількох форматах, серед яких і перемовини у рамках ОБСЄ, міжурядовій групі, що працює над питаннями безпеки, і у Раді Росія-НАТО.

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Також Європа особливу увагу приділяє перемовинам в рамках ОБСЄ, тому що всі країни Євросоюзу присутні в організації, на відміну від Альяса, до якого включена лише 21 країна ЄС.

читайте такожЗвільнення територій України і тиск на Росію: Зеленський здивований словами Путіна Макрону"Ми вважаємо, що ОБСЄ є підходящим форумом для вирішення проблем безпеки всіх зацікавлених сторін на додаток до інших існуючих форматів, включаючи Раду Росія-НАТО", - підкреслюється в листі.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен 18 січня заявив, що Україна та Північноатлантичний альянс повинні брати участь у перемовинах Вашингтона та Москви щодо безпеки. Американський чиновник сказав, що дискусія, спрямована на деескалацію ситуації біля кордонів української держави, повинна продовжуватися.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Журналісти видань Washington Post та New York Times опублікували новий план потенційного російського військового вторгнення на територію України. ЗМІ з посиланням на парламентаріїв і розвідку США повідомили, що Москва в якості приводу для військової інтервенції збирається використовувати фейкове відео з, мовляв, "нападом українців" на російськомовне населення на сході України.

Пізніше цю інформацію підтвердив офіційний Вашингтон.

Коментуючи відомості США, спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що подібні дані тиражувалися і раніше, проте в підсумку "так нічого і не відбувалося".

В уряді Великобританії впевнені у тому, що Росія реально розглядає можливість створити привід для військового вторгнення в Україну.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Вашингтон повідомив Києву про новий можливий план російського вторгнення ще до офіційного оприлюднення інформації. Дипломат не виключив небезпечних сценаріїв з боку РФ.

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