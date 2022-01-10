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"Гарантії" для РФ в обмін на відведення військ від кордонів України: Київ поставив різку умову Москві

10 січня 2022, 15:17

Росія наразі перебуває не в тому становищі, щоб ставити умови, сказала Ольга Стефанишина.

Прапори, Росія, Україна
Україна вимагає відведення військ Росії від своїх кордонів / УНІАН

Москва намагається змістити акценти на перемовинах і загрожує новою війною з Україною, проте діалог Вашингтона та Москви щодо безпеки повинен початися з відведення військ Росії від українських кордонів. Росіяни наразі перебувають не в тому становищі, щоб ставити умови на перемовинах. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

У вівторок, 10 січня, під час спільного з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом брифінгу вона сказала про те, що вимоги Росії щодо гарантій безпеки – це не перемовна позиція. Росіяни не можуть ставити умови у ситуації, коли російські танки знаходяться біля українських рубежів.читайте такожРакети США в Україні і гарантії безпеки РФ: ЗМІ дізналися про плани щодо угоди Вашингтона з Москвою

За її словами, Москва замість того, щоб вести перемовини, намагається нав'язати свою повістку. Однак обговорення гарантій безпеки має розпочатися з відведення військ Росії від кордонів України.

"Росія намагається нав'язати свій порядок денний замість того, щоб повернутися за стіл перемовин. Обговорення "гарантій безпеки" має починатися з відведення військ від кордонів України", - підкреслила Ольга Стефанишина.

Війська Росії біля кордонів України

Американське видання The New York Times днями оприлюднило нову карту, на якій зафіксовано посилення військової присутності РФ біля кордонів України. Журналісти опублікували відомості про те, що російські війська оточують українську державу з трьох напрямків. За попередніми даними, біля кордонів України знаходиться близько 100 тисяч військ Росії.

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У США заявляли, що якщо Росія зважиться на нову військову операцію проти України, Вашингтон надасть Києву додаткову зброю, впровадить посилені санкції щодо Москви і збільшить кількість військового контингенту НАТО біля російських кордонів.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, американські чиновники заявляють про готовність адміністрації Байдена піти на поступки Росії в певних питаннях. Однак до цього Москві слід послабити тиск біля кордонів України. При цьому американці не готові гарантувати скорочення своєї військової присутності у Східній Європи і нерозширення НАТО на схід.

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