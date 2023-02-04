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У Зеленського розповіли Заходу, що очікує на світ у разі перемоги агресора Росії у війні

4 лютого 2023, 12:22
Агресор Росія зупиниться тільки в тому випадку, якщо зазнає поразки у війні проти України, сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Російські військові, Михайло Подоляк
Окупант Москва діятиме ще сміливіше, якщо виграє війну - Подоляк / Колаж Офіс президента України, Міноборони РФ

Якщо окупант Росія переможе у війні з Україною, Москва продовжить свою руйнівну діяльність. Кремль буде інвестувати в тероризм, втручатися у вибори і провокувати спалахи сепаратизму. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що агресора РФ може зупинити лише поразка у війні проти України. Якщо раптом Москва виграє, вона буде діяти ще сміливіше. Навряд чи світ готовий до такого розвитку подій.

"Росія не зупиниться, якщо не програє. Вона продовжить інвестувати в тероризм в Європі. Вона буде це робити ще сміливіше. Вона буде втручатися у вибори, вбивати політичних конкурентів. Спалахи сепаратизму стануть правилом. Ви хочете жити в такому світі? Адже саме в цьому полягає суть "русского міра", - підкреслив Михайло Подоляк.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що держава-окупант Росія готується до максимальної ескалації війни проти України. На думку чиновника, до річниці повномасштабного нападу, 24 лютого, загарбники спробують показати російському населенню, мовляв, "перемоги".

Глава Міноборони Олексій Резніков сказав, що, за відомостями Києва, Москва вже мобілізувала 500 000 солдатів для війни проти України. Як вважає міністр, загарбники можуть піти в атаку до 24 лютого. Можливий наступ на двох напрямках – на Донбасі і на півдні країни.

Військовий оглядач Олексій Арестович зробив прогноз, згідно з яким війська окупанта Путіна можуть піти в наступ на Україну в березні-квітні. На думку Арестовича, мова буде йти не про "переможну" атаку, а поліпшення позицій російських окупантів перед перемовинами, які Кремль хотів би розпочати в травні.

Дивіться відео Главред - Кочетков зробив прогноз про наступ Росії

Війна Росії проти України:

Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
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