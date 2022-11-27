У Путіна злякалися гніву Ердогана щодо Сирії і заклянчили перемовини

Росія закликає Туреччину до тривалих перемовин щодо Сирії / Колаж Reuters

Кремлівський спікер Дмитро Пєсков визнав, що між Росією і Туреччиною є розбіжності щодо ситуації в Сирії. Він сподівається, що конфронтації Москви і Анкари не буде, і все вдасться залагодити шляхом перемовин за аналогією з підписанням угоди в Сочі в 2019 році.

Як повідомляє пропагандистський ресурс ТАСС, представник Кремля сказав, що у РФ дійсно є проблеми з Туреччиною щодо Сирії. Він обережно зазначив, що Москва, мовляв, теж висловлювала свої "претензії" стосовно ситуації.

"Щодо Сирії розбіжності з Туреччиною є, колись їх вдалося купірувати і розшити в Сочі, був підписаний документ... Після цього ми чули заяву Ердогана, були і заяви наших представників, які говорили про те, що ми також не задоволені, як Туреччина виконує свої зобов'язання", - заявив Пєсков.

Він закликав до перемовин і висловив надію, що обом сторонам вдасться уникнути конфронтації.

"...Рівень наших відносин і політична мудрість дозволяють нам врегулювати подібні розбіжності не шляхом конфронтації, а шляхом напружених, нехай довгих і напружених, але все ж переговорів", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Ердоган заявив про порушення Росією домовленостей щодо Сирії

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 21 листопада зробив заяву про те, що Росія порушила домовленості щодо Сирії, які сторони уклали в 2019 році в Сочі.

Турецький глава держави відзначив взяті Кремлем на себе зобов'язання, згідно з якими російська сторона повинна була зачистити окремі райони Сирії від "терористів".

Але Москва їх не виконала.

"На жаль, незважаючи на неодноразові нагадування турецької сторони, ці зобов'язання не виконані. Не виконують, не можуть виконати. У відповідь ми заявляємо, що в разі невиконання домовленостей самі зробимо необхідні кроки проти терористів", - зазначив Ердоган.

Також він пояснив, що удари, які були нанесені по об'єктах в сирійському Кобані, пов'язані конкретно з порушенням росіянами своїх зобов'язань.

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