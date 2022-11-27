Пєсков відреагував на визнання Росії країною-терористом/ Reuters

У Путіна відреагували на рішення Європарламенту про визнання Росії країною-терористом. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, нібито Росія таке рішення "не бере близько до серця". Про це він сказав російським пропагандистським ЗМІ.

"Росія не бере близько до серця рішення Європарламенту, який визнав РФ країною – спонсором тероризму", – сказав Пєсков.

При цьому він зазначив, нібито у Європарламенті "згодом замість русофобії настане прозріння щодо Росії".

За словами Пєскова, РФ керується своїми інтересами і не "стрілятиме собі в ногу", якщо на Заході введуть "стелю" цін на енергоресурси.

Європарламент визнав Росію державою – спонсором тероризму

Європейський парламент у середу, 23 листопада, ухвалив резолюцію, в якій Російська Федерація визнається державою-спонсором тероризму. За відповідний документ віддали свої голоси 575 європейських парламентаріїв. Проти були 8, а 24 утрималися.

Президент України Володимир Зеленський привітав таке рішення Європарламенту. Він наголосив, що Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності.

Політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики та екснардеп України Тарас Чорновіл зазначав, що ЄС застосує тактику "тисячі порізів" проти РФ після її визнання спонсором тероризму. Хоч це рішення має рекомендаційний характер, воно створить нову політичну реальність і матиме свої наслідки для РФ.

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